金融時報：在港中資員工規模迫外資 招聘主管：中資或成金融業唯一出路

明報記者 溫藹紅

英國《金融時報》報道指，在香港擁有最少10名持牌人士的外資及本地金融機構，其職位數目今年已收縮1%至5%，然而中資金融機構則繼續錄得增長。

報道引述證監會數據指，今年上半年中資機構在港已經聘請逾2100名投行人士，按年增長4%，數目迫近近年人手徘徊在約2500名的其他國際金融機構，至於香港本地金融機構聘用的投行人士數量，早在2013年前已被大幅拋離，雖然近7年內有持續錄得輕微增長，但目前亦僅錄逾500人（見圖）。

「港資定義或將慢慢被淡化」

報道引述獵頭公司華德士（Robert Walters）香港金融業招聘主管John Mullally表示，貿易戰、港區國安法及疫情等因素，正在加速中資機構的擴充，而香港金融業可能只剩下為中資公司融資一條出路，令其他國藉的銀行家更難生存。

根據證監會數據顯示，香港整體持牌人數增幅雖然至金融海嘯後期，即2009年開始放緩至單位數，截至今年第二季，持牌人數按年減少0.9%至46,824人，倘情况持續至年底，將是2013年後首次下滑（見圖）。

報道指出，隨着美國政府落實針對中資公司在美國金融市場交易的措施，未來將有更多中資公司來港融資，加上近年美國金融機構不斷擴大中國業務，令中資機構意識到要加強包括香港在內的離岸業務。

同時，報道亦引述數據指，自去年初至今年7月底，中金公司（3908）是其中一間擴張最快的中資公司，持牌僱員人數增逾130人或20%，目前在香港已聘用逾500名投行人士。

持牌人數按年減少0.9%至46824人

資深投資銀行家溫天納認為，中資機構普遍具有銀行、保險、券商等不同金融背景，並有大集團在背後支持，然而目前以美資或歐資為主的金融機構「來來去去得嗰幾間」，規模自20年多以來沒太大變化，估計隨着中美關係、美國制裁等挑戰，將加快香港金融業以中資為主的發展趨勢，坦言「港資定義或將慢慢被淡化」，而中資機構聘用投行持牌人數亦將於一至兩年內超越外資。