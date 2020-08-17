恒大盈警 半年淨利潤減近半

恒大表示，2020上半年度利潤下降主要是由於受新冠狀病毒疫情爆發影響，集團進行了全國促銷活動實施銷售價格優惠及同期營銷費用上升，其間外匯匯率波動引起的外匯虧損，以及附屬公司對新能源汽車的投入引起合併報表虧損所導致。

集團指，雖然於2020上半年度錄得的核心業務淨利潤及淨利潤預期按年下降，但截至中期錄得的核心業務淨利潤及淨利潤對比2019年下半年的核心業務淨利潤及淨利潤仍有所增長，其中核心淨利潤較去年下半年增長約86%，淨利潤較去年下半年增長約1.3倍。

此外，另一內房股億達中國（3639）昨公布中期業績，純利按年微跌0.3%至2.98億元，不派中期息。

億達中國半年純利3億元 不派息

集團期來來自物業銷售收入按年減少38.7%至10.44億元，主要是由於期內交付項目減少所致。租金收入持平為2.66億元，物業管理收入按年增21.6%至2.7億元，主要是由於期內物業管理項目增加及配套服務收入增加所致。