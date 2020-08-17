Topshop發文「關店在即」 擬轉攻網售

早在7月上旬，《南華早報》報道指Topshop將在10月約滿後便關閉其位於中環皇后大道中泛海大廈2層高的旗艦店，並會同時完結其與Lab Concept的合作協議，香港業務將轉型至網上發展。

該2層高的旗艦店正是該品牌在2013年登陸本港後開設的首家門店，當時傳媒報道Topshop以300萬元租下該舖位，但其後本港零售業再陷寒冬，該舖300萬元月租腰斬，Topshop再以150萬元續租。

多個國際大牌陸續撤港

自去年以來，多個國際知名服裝品牌已經或將撤出香港，包括港人熟悉的ESPRIT、ALAND、 Victoria's Secret、Folli Follie、Links of London﹔韓國服裝集團ELAND旗下的3大品牌SPAO、WHO.A.U、SHOOPEN等。