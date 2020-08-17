立橋疫市新做保費銳減 加強網上投保平台吸客

保證回報率保單利潤低 冀薄利多銷

立橋銷售的5年到期美元儲蓄保險，保費一次過和分兩年繳付的每年保證回報率，分別為3.3厘和3.27厘。李滿能表示，在低息環境下，提供保證回報率的保單利潤會較低，不過因為市場波動增加客戶對定息產品的要求，產品亦可在網上銷售，因此每張保單的投保額也較高。該行亦希望透過薄利多銷的產品，吸納更多客戶。

立橋在去年8月開始營運，同期保監局推出虛擬保險牌照，可獲快速通道審批。問及最終選擇傳統保險牌照的原因，李滿能表示，該行業務目標為將近退休的銀髮族，需要經紀和代理協助分析適合的醫療、退休保障產品，產品也較為複雜，只能通過傳統渠道提供諮詢的服務。

危疾儲蓄難網售 代理線下跟進

目前立橋在網上銷售人壽保險、自願醫保和短期儲蓄保險，李滿能指一些危疾和長期儲蓄保險的內容較難理解，不宜在網上銷售，曾經有網上購買保險的客戶表示有其他保險需求，該行便安排自己的代理線下跟進，這種模式是虛擬保險未能做到。不過，疫症加速了傳統銷售與科技同時應用，例如經遙距銷售同時如何保留紀錄保障客戶，同時加快客戶對網上投保的接受程度。

立橋目前只有逾10名代理，李滿能表示，原訂計劃業務會以代理渠道為主，今年內擴展至300人，不過疫情影響代理與客會面，因此推遲至疫情完結後才再拓展，而合作的保險經紀由去年10月時的60間增至現時100間。