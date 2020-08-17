經濟

預算赤字2900億 財爺料儲備減27%

【明報專訊】商界、組織紛紛促請政府推出第三輪防疫抗疫基金，但財政司長陳茂波發表網誌提到，過去兩輪的防疫抗疫基金及財政預算案的紓困措施，已令政府2020/21的預算赤字增加至近2900億元，財政儲備將由今年3月底時約11,000億元，減少27.27%至約8000億元水平，當中尚未計及今年度政府稅收和賣地收入肯定會減少的影響。

銀行助企業客申請 逾4.2萬宗

陳茂波指，面對如此困難和極不確定的局面，政府需要在財政上審慎行事，在透過財政措施紓緩企業及市民壓力時，須確保公帑運用得宜，也要盡力避免財政儲備急速萎縮，令政府可持續有能力應付社會所需，以及維護本港的金融穩定。

同時，他指政府會繼續着力提供具槓桿效益的措施，如金管局最近聯同「銀行業中小企貸款協調機制」，再次延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天。相關協調機制至今已推出四輪支援企業措施，除了「預先批核還息不還本」計劃，還有延長貸款還款期及貿易融資貸款額轉為現金透支額等。截至今年6月底，銀行業為支援企業客戶已經批出超過4.2萬宗相關申請，涉及金額超過5000億元。

冀普及檢測找出感染者 利經濟恢復

談及經濟復蘇，陳茂波指，疫情受控才有條件恢復與內地以至其他地方的往還，經濟才能有力地恢復。但觀乎各國經驗，僅透過嚴厲的社交限制和個案追蹤，即使能抑制疫情蔓延，卻未必能中斷傳播鏈，期間卻會為已處於水深火熱的經濟增添下沉的壓力。要成功抗疫，重要前提是具備進行大規模檢測的能力和有足夠的隔離和治療設施，近期政府已加強為高風險群組進行檢測，下一步希望透過普及的自願檢測計劃，盡最大可能找出有病徵和沒病徵的感染者等，盡速讓市民恢復安全的出行與生活，從而最大程度恢復經濟的動力。

相關字詞﹕自願檢測計劃 銀行業中小企貸款協調機制 公帑 第三輪防疫抗疫基金 預算赤字 陳茂波

上 / 下一篇新聞

疫下銀座商廈食肆爆退租潮 莊士倫敦廣場逾半招租 業主：部分單位七折交租
疫下銀座商廈食肆爆退租潮 莊士倫敦廣場逾半招租 業主：部分單位七折交租
銅鑼灣兩廈變陣 呎租較高峰跌逾半
銅鑼灣兩廈變陣 呎租較高峰跌逾半
十大屋苑周末20交投 3個半月新高
十大屋苑周末20交投 3個半月新高
一手周末僅30宗 4個月新低
一手周末僅30宗 4個月新低
瑞銀劉鳴鏑：低配中資科網 超配券商工業建材
瑞銀劉鳴鏑：低配中資科網 超配券商工業建材
未來資產管理鍾駿：雲計算生科ETF近周仍有資金淨流入
未來資產管理鍾駿：雲計算生科ETF近周仍有資金淨流入
中資工業建材 受惠內房建築上升周期 上升周期有機會延續至明年
中資工業建材 受惠內房建築上升周期 上升周期有機會延續至明年
虛銀Mox攻「網絡原住民」 月內開業推回贈直接入帳 渣打：伙網銀擴市佔
虛銀Mox攻「網絡原住民」 月內開業推回贈直接入帳 渣打：伙網銀擴市佔
港疫市業務影響「最反覆」 內地恢復快
港疫市業務影響「最反覆」 內地恢復快
立橋疫市新做保費銳減 加強網上投保平台吸客
立橋疫市新做保費銳減 加強網上投保平台吸客
Topshop發文「關店在即」 擬轉攻網售
Topshop發文「關店在即」 擬轉攻網售
恒大盈警 半年淨利潤減近半
恒大盈警 半年淨利潤減近半
金融時報：在港中資員工規模迫外資 招聘主管：中資或成金融業唯一出路
金融時報：在港中資員工規模迫外資 招聘主管：中資或成金融業唯一出路
勵駿：漁人碼頭拓文化旅遊吸年輕客
勵駿：漁人碼頭拓文化旅遊吸年輕客
生產力局助港商申資助 料「make by HK」仍有商譽
生產力局助港商申資助 料「make by HK」仍有商譽
韓兩年發547億美元綠債 僅3%用於環保項目
韓兩年發547億美元綠債 僅3%用於環保項目
保華集團股東提名競選董事「爭位」
保華集團股東提名競選董事「爭位」
盈大澄清：沒討論將富衛保險注入公司
盈大澄清：沒討論將富衛保險注入公司
國藝娛樂全購康宏環球遇阻
國藝娛樂全購康宏環球遇阻
港商用「液相」檢測新冠 增成功率 累售數十萬份
港商用「液相」檢測新冠 增成功率 累售數十萬份
創辦人曾研發 唾液快速驗毒癮產品
創辦人曾研發 唾液快速驗毒癮產品
張兆聰：中線現變數 金礦股趁高沽
張兆聰：中線現變數 金礦股趁高沽
李曉琳：增被動收入 保退休生活
李曉琳：增被動收入 保退休生活
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：阿里候低Call 27228
金子：阿里候低Call 27228
張兆聰：泓富表現平穩 股息吸引
張兆聰：泓富表現平穩 股息吸引
蔡金強：多行業王者上市 新股尋寶
蔡金強：多行業王者上市 新股尋寶
陳大為：央行放水 效用不在經濟在銀行
陳大為：央行放水 效用不在經濟在銀行
謝偉銓：借錢梗要還 慎防負資產
謝偉銓：借錢梗要還 慎防負資產
低息環境股債投資策略
低息環境股債投資策略
沈永年：回內地隔離也要「慳得就慳」
沈永年：回內地隔離也要「慳得就慳」
陸振輝：退休族有與無的幸福
陸振輝：退休族有與無的幸福
趙海珠：候新一輪紓困措施 美元續弱
趙海珠：候新一輪紓困措施 美元續弱
謝紹榮：黃金雖調整 前景仍看好
謝紹榮：黃金雖調整 前景仍看好
陸振球：跟股神買金礦股
陸振球：跟股神買金礦股
陸振球：股神買金所為何事？
陸振球：股神買金所為何事？
林少陽：選新經濟股 首重業務前景
林少陽：選新經濟股 首重業務前景
技術取勝：中電突破下降軌
技術取勝：中電突破下降軌
李聲揚：西九將成為第二CBD
李聲揚：西九將成為第二CBD
潘迪藍：美中脫鈎 美元大貶可期
潘迪藍：美中脫鈎 美元大貶可期
蘇沛豐：JS環球生活估值吸引 目標價11元
蘇沛豐：JS環球生活估值吸引 目標價11元
李順威：實質利率降通脹預期升 推高資產價
李順威：實質利率降通脹預期升 推高資產價
劉思明：恒指轉強 消費金融地產可吼
劉思明：恒指轉強 消費金融地產可吼
何啟聰：觀望破頂機會 美團Call 22595
何啟聰：觀望破頂機會 美團Call 22595
瑞銀亞洲：ATMX觀望政局 平保追落後
瑞銀亞洲：ATMX觀望政局 平保追落後
摩根大通亞洲：中資電訊看俏 中移動購16330
摩根大通亞洲：中資電訊看俏 中移動購16330
周顯：壹傳媒核爆式炒上的解讀
周顯：壹傳媒核爆式炒上的解讀
何國良：人口產業改善 留意內房股
何國良：人口產業改善 留意內房股
何濼生：中國經濟韌力靠四大法寶
何濼生：中國經濟韌力靠四大法寶
王弼：捕捉標指期貨「習慣」炒即日鮮
王弼：捕捉標指期貨「習慣」炒即日鮮
曾淵滄：中電領展或再成避險股
曾淵滄：中電領展或再成避險股
湯文亮：要求減租需有誠意
湯文亮：要求減租需有誠意
陳永傑：樓市料先軟 疫後爆上
陳永傑：樓市料先軟 疫後爆上
廖偉強：少貨投資者應趁低吸
廖偉強：少貨投資者應趁低吸
布少明：豪宅回暖 疫後交投勢升
布少明：豪宅回暖 疫後交投勢升
李志成：熱錢追磚頭 豪宅續吸金
李志成：熱錢追磚頭 豪宅續吸金
KOKO HILLS高層遠眺郵輪碼頭
KOKO HILLS高層遠眺郵輪碼頭
第一城均呎1.6萬年半新低
第一城均呎1.6萬年半新低
強積金吼亞洲股票健康護理基金
強積金吼亞洲股票健康護理基金