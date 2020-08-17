港疫市業務影響「最反覆」 內地恢復快

還息不還本申請 按揭客佔九成

尚明洋管理大中華以及北亞區域，他提到，各區之間以台灣業務受疫情影響最小，因其防疫措施見效；韓國業務方面，影響能控制得住；內地業務雖在疫情爆發首兩個月受打擊，但近月恢復速度快；反而香港，是多區之中疫情起伏較大的。他指出，該行在港也響應監管呼籲，推出還息不還本措施，尚明洋指，目前90%申請還息不還本的都是按揭客戶，有資產抵押，因此相信風險不大。

面對疫情影響，加上各國央行再放水，以致息口持續低企，對銀行息差帶來挑戰。尚明洋指，渣打以3招應對，一是擴張資產負債表，以彌補息差收窄的負面影響；二是擴展財富管理業務；三是持續數碼化轉型，以提高銀行競爭力。

研可在家工作業務 有備無患

尚明洋指，雖然銀行致力數碼化，但面對面的銀行服務會繼續存在，部分客戶仍希望銀行提供諮詢服務及與真人對談。但該行亦有意汲取疫情期間的經驗，目前正研究每個地區有哪些業務是可以在家工作的，即使疫情完結，日後亦可能會繼續彈性上班的安排。