港疫市業務影響「最反覆」 內地恢復快

【明報專訊】今年環球經濟受新冠疫情影響，銀行既要維持盈利水平，又要肩負支持實體經濟的責任。渣打（2888）大中華及北亞地區個人金融業務總裁尚明洋（Samir Subberwal）指出，該行不會因經濟差而收縮借貸胃納，會持續放貸，同時致力保持資產質素可控，把減值比率控制在低水平。不過，他坦言在大中華以至北亞地區中，香港所受疫情影響是最為反覆。
還息不還本申請 按揭客佔九成
尚明洋管理大中華以及北亞區域，他提到，各區之間以台灣業務受疫情影響最小，因其防疫措施見效；韓國業務方面，影響能控制得住；內地業務雖在疫情爆發首兩個月受打擊，但近月恢復速度快；反而香港，是多區之中疫情起伏較大的。他指出，該行在港也響應監管呼籲，推出還息不還本措施，尚明洋指，目前90%申請還息不還本的都是按揭客戶，有資產抵押，因此相信風險不大。
面對疫情影響，加上各國央行再放水，以致息口持續低企，對銀行息差帶來挑戰。尚明洋指，渣打以3招應對，一是擴張資產負債表，以彌補息差收窄的負面影響；二是擴展財富管理業務；三是持續數碼化轉型，以提高銀行競爭力。
研可在家工作業務 有備無患
尚明洋指，雖然銀行致力數碼化，但面對面的銀行服務會繼續存在，部分客戶仍希望銀行提供諮詢服務及與真人對談。但該行亦有意汲取疫情期間的經驗，目前正研究每個地區有哪些業務是可以在家工作的，即使疫情完結，日後亦可能會繼續彈性上班的安排。