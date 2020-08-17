經濟

虛銀Mox攻「網絡原住民」 月內開業推回贈直接入帳 渣打：伙網銀擴市佔

【明報專訊】突如其來的疫情，加強了傳統銀行發展數碼化的決心。渣打（2888）大中華及北亞地區個人金融業務總裁尚明洋（Samir Subberwal）接受本報訪問時透露，該行主導的虛擬銀行Mox Bank將在本月開業，將以零售產品及服務為主。他又透露，渣打目前在本港的零售銀行市場份額約有10%，預計日後和Mox並肩，冀擴大市佔率，共同搶奪「網絡原住民（Digital Native）」客戶。

明報記者 廖毅然

尚明洋認為，香港有龐大的「網絡原住民」（指生於已被數碼產品環繞的一代），單是渣打香港，目前已有近60萬名客戶是活躍的手機銀行用戶。即使Mox Bank日後推出的產品及服務，可能與渣打構成競爭，他亦不太憂慮，因為他估計渣打在香港的零售業務市佔率約10%，尚有很大的上升空間，可以聯同Mox擴大市場份額。況且，Mox縱使在產品上與渣打雷同，客戶體驗方面有獨特優勢。而雙方亦會有合作，例如Mox客戶日後可在渣打或銀通櫃員機提款。他透露，Mox早已處於試業階段，目前約有1000名員工及其家屬作首批客戶。

消費回贈吸客 「CashBack」無上限

目前4家已推出的虛擬銀行，均主打零售業務，但側重點各有不同。例如最早開業的眾安銀行及天星銀行，在最簡單的存貸服務上互相競爭，包括推出高息存款、以及最近大打私貸戰，爭相降低貸款年利率；而隨着環球央行放水，利率大降，銀行息差收窄，近期開業的虛銀轉攻消費，例如上月底推出的WeLab Bank主打8%消費現金回贈，上周推出的Livi Bank則與銀聯合作推二維碼付款。

據悉Mox Bank亦將主打消費現金回贈，雖然回贈比率或不及WeLab Bank，但標榜每日回贈直接存到客戶戶口，在「無上限CashBack」推廣期間亦不設回贈金額上限。存款方面亦可每日賺取利息。Mox是由渣打、電盈（0008）、香港電訊（6823）及攜程合資成立。

擬明年提供財富管理服務

尚明洋指，疫情期間，網上交易量愈趨頻繁，尤其是財富管理方面，渣打香港上半年有三成基金買賣是透過網上進行，比例是去年同期的3倍。有見及此，Mox亦擬在明年提供財富管理服務。

尚明洋指，目前渣打的手機銀行能夠處理到六成的銀行服務，客戶在不少範疇已依賴網上或手機銀行，例如有三分之一的私貸在網上申請等（見表）。該行亦正致力改善基建，力爭百分百的銀行服務都可以手機進行。他亦認為，數碼化是讓銀行在面對低息及競爭激烈的環境中，賴以進步的重要元素。

相關字詞﹕現金回贈 零售銀行 網絡原住民 虛擬銀行 尚明洋 渣打

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