經濟
封面故事

中資工業建材 受惠內房建築上升周期 上升周期有機會延續至明年

【明報專訊】瑞銀劉鳴鏑表示，該行模擬投資組合現超配中資工業及建材股，原因它們除受惠於內地基建加快上馬外，行業本身亦出現本土產品替代入口產品的趨勢，有關上市公司可以透過取得原屬外國品牌的市場份額來推動增長。

在第253期（6月15日出版）封面故事，瑞銀資產管理亞太區債券主管貝斯高（Hayden Briscoe）在專訪中已指出，由於新冠肺炎疫情的影響，中央政府大力支持房地產項目加快動工，以支持經濟增長及穩定就業，故此新盤的建築期料較以往短，物業會更快落成交付，有利內房資金回籠。

取得原屬外資生意 提升市佔率

劉鳴鏑則分析，該行分析員預期今輪內地房地產建築業上升周期應可延續至明年，加上舊屋裝修亦帶來新需求，因此對建築樓宇所需要用的隔熱，或隔音材料以及油漆塗料，屬周期增長機會；若有關本土品牌的上市公司能藉着較佳的商業網絡，從外資手上持續取得更高的市場佔有率，在此增長周期中將尤其受惠。

◆中資券商 A股轉旺生意增加

劉鳴鏑表示，中資券商股將受惠於內地股市交易量增加，新股註冊制延伸至創業板所帶來的業務機會，因此目前該行在中資金融股中，鍾情券商多於內銀內險。

內地股市佔GDP比率低 發展空間大

根據劉鳴鏑分析，內地在岸投資者與境外離岸投資者對中資券商股的看法略有不同，前者較相信中資券商股的經營模式，而後者則視此純粹為「炒啤打」（pure beta business），即每逢A股向好、成交增加便追入有關股份，故此中資券商股在A股的成交量及動力亦高於H股。

劉鳴鏑續說，由於目前不少中資股於本港及美國上市，因此內地股市佔GDP比率明顯低於美國，隨着內地股市成功改革，日後若有更多中資股於內地上市，長遠也將會為中資券商股帶來更多業務機會。

◆內銀受累減值撥備 會否減派息成焦點

內銀股股價近月顯著跑輸大市(見圖)，劉鳴鏑分析，原因之一是受累減值準備增加，內銀上季利潤或大幅下降所致。至於內銀上季盈利大減會否影響全年每股派息呢？她認為，內銀管理層應該也留意到匯控（0005）早前突然宣布今年不派息後股價急跌的情况，會慎重考慮是否減派息，「像匯控這樣的情况，我覺得大家應該要問，(當行業經營環境轉差)，它為甚麼不先砸成本呢？出現問題後應該先減成本還是先減派息？我相信內銀還有很多方法可以控制成本，例如(工農中建)四大行管理層早前便宣布今年薪金不漲」。

劉鳴鏑續說，由於內銀上季減值準備增加或屬一次過，全年盈利跌幅料低於上季，而且過去多年內銀派息比率平均僅三成，因此全年會否維持每股派息仍有很大迴轉空間。

◆女性消費力增 「小姐姐經濟」興起

劉鳴鏑分析，儘管疫情過後的總體消費復蘇不及預期，但「小姐姐經濟」（20至40歲年齡段高學歷城市女性)近期成為熱門影視題材，並崛起成為了一個新的消費主題。

總體而言，「小姐姐們」不斷增長的可支配收入和對「美好生活」的渴望對化妝品、免稅商品(包括化妝品和奢侈品)、醫療(美容)、手遊和互聯網內容影響重大。

更為重要的是，「小姐姐經濟」可能會擴展到電商領域的家庭和兒童消費的方方面面，包括電商、娛樂、教育、孕產保健以及育兒產品和服務等。

[封面故事]

相關字詞﹕內銀股 中資券商股 建材股 瑞銀劉鳴鏑

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