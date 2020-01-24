未來資產管理鍾駿：雲計算生科ETF近周仍有資金淨流入

截至上周四，Global X中國生物科技ETF（2820）及Global X中國雲端運算ETF（2826）的總資產淨值分別為21.45億及15.97億港元，屬同系列中吸金能力最高，今年以來價格升幅亦分別達64.13%及71.30%。

上述兩隻ETF不止投資港股，也會投資於A股及在美國以ADR方式上市的相關新經濟股，恒指、MSCI中國指數及滬深300指數先後於上月7日、9日及13日出現近月高位後回落，Global X中國生物科技ETF及中國雲端運算ETF則分別於本月6日及上月13日出現上市以來高位。

新經濟股行業增長快 中長期前景仍看俏

記者翻查中央結算系統數據，Global X中國生物科技ETF的市場中介者持股量於本月6日、上周一及上周五發行單位由924萬個增至1009萬個後再略減至1003萬個；Global X中國雲端運算ETF的市場中介者持股量於上月13日、上周一及周五由653萬個增至939.8萬個再略減至938.9萬個，反映即使過去一個多月有關ETF價格波動增加，但大致上仍獲本港投資者淨增持，上周資金始輕微流走。

未來資產管理鍾駿表示，Global X中國生物科技ETF及Global X中國雲端運算ETF今年以來均為投資者帶來理想回報，在是次中期業績期適逢中美關美緊張為價格帶來波動，他認為投資者應該聚焦於中國雲計算及生物科技行業增長潛力（圖），尤其是對比舊經濟行業，到底是哪一行業增長較快或較容易有突破；《Money Monday》則分析，即將「染藍」成為恒指成分股的藥明生物 （2269）等多隻醫療股將於本周公布半年業績（表），同樣值得關注。

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