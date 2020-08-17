瑞銀劉鳴鏑：低配中資科網 超配券商工業建材

今期封面故事專訪瑞銀投資研究部中國策略主管劉鳴鏑及未來資產環球投資（香港）ETF銷售副總裁鍾駿詳細分析。劉鳴鏑透露，由於踏入美國總統大選倒數100日、中美關係轉趨緊張，該行已將中資科技股的評級降至「低配」，目前「超配」可望受惠內地基建加快上馬的工業股及建材股，以及得益於內地A股向好的券商股；鍾駿則認為，面對新經濟股股價短期波動，投資者應着眼於中長線增長潛力，旗下雲計算及生物科技為投資主題的交易所買賣基金（ETF）近周便逆市錄得資金淨流入。

明報記者 葉創成

霸菱香港中國股票主管方偉昌在第259期（8月3日出版）封面故事的專訪中透露，由於不明朗因素多，市場波動性增加，他早前已略為減持中資科技股，結果該板塊過去兩周亦持續受壓，以上周為例，瑞聲及騰訊分別是跌幅最大及第三大藍籌，而兩隻中資醫藥藍籌中生製藥及石藥（1093）則排倒數第二及第五；作為比較，已沉寂多月的舊經濟股在上周發威，以業績優於預期的聯通爆升36.09%最矚目（表），並且帶動同業中移動（0941）及中電信（0728）股價上周分別上升8.91%及21.93%。

未來兩個多星期將有更多上市公司公布上半年業績，個別若像聯通般業績優於預期，除了本身股價可望向好外，亦可能會為整個板塊帶來投資機會，下文將由劉鳴鏑分析中資科技、工業、建材、金融及消費等幾個熱門板塊。

中資科技風險胃納減 減持二線股

劉鳴鏑指出，瑞銀今年以來大部分時間均曾超配中資互聯網，而該行的模擬投資組合單一持股佔組合的上限為10%，故此超配該板塊意味該行持有較多二線中資互聯網股，但這策略在上月中已結束；她透露，上述模擬投資組合的最新調整是，已經減持一些在美國上市的二線中資互聯網股，因為它們仍然處於將客戶基礎及業務轉為盈利的階段，暫時仍未有實質盈利，此一策略令該行現正低配中資互聯網股。她強調，這是一項戰術性部署（Tactical Allocation），因為現在已踏入美國總統大選倒數100日的周期、中美關係正轉趨緊張，重要性超過該板塊的短期盈利表現。

至於軟件股方面，金蝶（0268）上月10日曾發「盈警」，指集團上半年按戰略規劃進行業務模式調整，期內總收入將介乎約13.37億元至14.11億元人民幣，按年下跌約5%至10%，而且公司持續加大其對雲產品尤其是新一代核心產品金蝶雲蒼穹的研發投入，加上疫情對公司中小微企業市場業務產生產生不利影響，期內料轉盈為虧蝕2億至3億元人民幣，惟雲計算業務收入最多增長50%至8.25億元人民幣，對業務前景充滿信心。消息公布後，金蝶股價曾先跌後升，前周五創歷史新高22.85元後，上周又顯著回吐，收報19.46元；該股將於本周二公布中期業績。

中小企未復元 影響軟件股短期業績

劉鳴鏑表示，她不評論個股，而軟件股前周普遍股價向好，原因是中央出台利好該行業的稅務政策，而未來則要看到底哪一家軟件股能夠研發出真正具競爭力的國產化操作系統，「中國肯定是需要發展軟件行業的，尤其是跟美國關係如果繼續不好的話，很多技術、包括軟件操作系統均要有一套國內的解決方案，那麼肯定要在這行業裏挑選出幾位前列的選手，它們把解決方案做出來後，便會有很多內地企業轉用它們的國產化軟件成為客戶」。

內地經濟在疫情後尚未完全恢復，很多中小微企現時未有財政實力去購買或更新軟件系統，劉鳴鏑認為對軟件股短期業績無疑有不利影響，但她強調，以內地投資人的情况來說，他們更願意看三年以後的情况，「買軟件股是着眼於三年以後的業績，假如個別軟件股短期業績不好，或者市場風險胃納下降，股價無疑有回吐壓力，但只要是你拿得住（有長線持貨能力）便可以，要看你能不能拿得住」。

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