經濟
封面故事

瑞銀劉鳴鏑：低配中資科網 超配券商工業建材

【明報專訊】恒指上周回升651點或2.66%，中止早前連跌四周弱勢，而且出現了舊經濟股股價上升、新經濟股股價下跌的新趨勢，聯通（0762）業績勝預期、股價勁升36.09%稱冠，瑞聲（2018）、中生製藥（1177）及騰訊（0700）等中資科技股及醫療股則敬陪末席，未來兩個多星期將迎來業績高峰期，其它中資股會否出現類似聯通業績理想股價爆升的投資機會呢？新經濟股是否已炒完呢？

今期封面故事專訪瑞銀投資研究部中國策略主管劉鳴鏑及未來資產環球投資（香港）ETF銷售副總裁鍾駿詳細分析。劉鳴鏑透露，由於踏入美國總統大選倒數100日、中美關係轉趨緊張，該行已將中資科技股的評級降至「低配」，目前「超配」可望受惠內地基建加快上馬的工業股及建材股，以及得益於內地A股向好的券商股；鍾駿則認為，面對新經濟股股價短期波動，投資者應着眼於中長線增長潛力，旗下雲計算及生物科技為投資主題的交易所買賣基金（ETF）近周便逆市錄得資金淨流入。

明報記者 葉創成

霸菱香港中國股票主管方偉昌在第259期（8月3日出版）封面故事的專訪中透露，由於不明朗因素多，市場波動性增加，他早前已略為減持中資科技股，結果該板塊過去兩周亦持續受壓，以上周為例，瑞聲及騰訊分別是跌幅最大及第三大藍籌，而兩隻中資醫藥藍籌中生製藥及石藥（1093）則排倒數第二及第五；作為比較，已沉寂多月的舊經濟股在上周發威，以業績優於預期的聯通爆升36.09%最矚目（表），並且帶動同業中移動（0941）及中電信（0728）股價上周分別上升8.91%及21.93%。

未來兩個多星期將有更多上市公司公布上半年業績，個別若像聯通般業績優於預期，除了本身股價可望向好外，亦可能會為整個板塊帶來投資機會，下文將由劉鳴鏑分析中資科技、工業、建材、金融及消費等幾個熱門板塊。

中資科技風險胃納減 減持二線股

劉鳴鏑指出，瑞銀今年以來大部分時間均曾超配中資互聯網，而該行的模擬投資組合單一持股佔組合的上限為10%，故此超配該板塊意味該行持有較多二線中資互聯網股，但這策略在上月中已結束；她透露，上述模擬投資組合的最新調整是，已經減持一些在美國上市的二線中資互聯網股，因為它們仍然處於將客戶基礎及業務轉為盈利的階段，暫時仍未有實質盈利，此一策略令該行現正低配中資互聯網股。她強調，這是一項戰術性部署（Tactical Allocation），因為現在已踏入美國總統大選倒數100日的周期、中美關係正轉趨緊張，重要性超過該板塊的短期盈利表現。

至於軟件股方面，金蝶（0268）上月10日曾發「盈警」，指集團上半年按戰略規劃進行業務模式調整，期內總收入將介乎約13.37億元至14.11億元人民幣，按年下跌約5%至10%，而且公司持續加大其對雲產品尤其是新一代核心產品金蝶雲蒼穹的研發投入，加上疫情對公司中小微企業市場業務產生產生不利影響，期內料轉盈為虧蝕2億至3億元人民幣，惟雲計算業務收入最多增長50%至8.25億元人民幣，對業務前景充滿信心。消息公布後，金蝶股價曾先跌後升，前周五創歷史新高22.85元後，上周又顯著回吐，收報19.46元；該股將於本周二公布中期業績。

中小企未復元 影響軟件股短期業績

劉鳴鏑表示，她不評論個股，而軟件股前周普遍股價向好，原因是中央出台利好該行業的稅務政策，而未來則要看到底哪一家軟件股能夠研發出真正具競爭力的國產化操作系統，「中國肯定是需要發展軟件行業的，尤其是跟美國關係如果繼續不好的話，很多技術、包括軟件操作系統均要有一套國內的解決方案，那麼肯定要在這行業裏挑選出幾位前列的選手，它們把解決方案做出來後，便會有很多內地企業轉用它們的國產化軟件成為客戶」。

內地經濟在疫情後尚未完全恢復，很多中小微企現時未有財政實力去購買或更新軟件系統，劉鳴鏑認為對軟件股短期業績無疑有不利影響，但她強調，以內地投資人的情况來說，他們更願意看三年以後的情况，「買軟件股是着眼於三年以後的業績，假如個別軟件股短期業績不好，或者市場風險胃納下降，股價無疑有回吐壓力，但只要是你拿得住（有長線持貨能力）便可以，要看你能不能拿得住」。

[封面故事]

相關字詞﹕Global X中國雲端運算ETF(2826) Global X中國生物科技ETF(2820) 金蝶(0268) 騰訊（0700） 中資科技股 未來資產環球投資(香港)ETF銷售副總裁鍾駿 瑞銀投資研究部中國策略主管劉鳴鏑

上 / 下一篇新聞

疫下銀座商廈食肆爆退租潮 莊士倫敦廣場逾半招租 業主：部分單位七折交租
疫下銀座商廈食肆爆退租潮 莊士倫敦廣場逾半招租 業主：部分單位七折交租
銅鑼灣兩廈變陣 呎租較高峰跌逾半
銅鑼灣兩廈變陣 呎租較高峰跌逾半
十大屋苑周末20交投 3個半月新高
十大屋苑周末20交投 3個半月新高
一手周末僅30宗 4個月新低
一手周末僅30宗 4個月新低
未來資產管理鍾駿：雲計算生科ETF近周仍有資金淨流入
未來資產管理鍾駿：雲計算生科ETF近周仍有資金淨流入
中資工業建材 受惠內房建築上升周期 上升周期有機會延續至明年
中資工業建材 受惠內房建築上升周期 上升周期有機會延續至明年
虛銀Mox攻「網絡原住民」 月內開業推回贈直接入帳 渣打：伙網銀擴市佔
虛銀Mox攻「網絡原住民」 月內開業推回贈直接入帳 渣打：伙網銀擴市佔
港疫市業務影響「最反覆」 內地恢復快
港疫市業務影響「最反覆」 內地恢復快
預算赤字2900億 財爺料儲備減27%
預算赤字2900億 財爺料儲備減27%
立橋疫市新做保費銳減 加強網上投保平台吸客
立橋疫市新做保費銳減 加強網上投保平台吸客
Topshop發文「關店在即」 擬轉攻網售
Topshop發文「關店在即」 擬轉攻網售
恒大盈警 半年淨利潤減近半
恒大盈警 半年淨利潤減近半
金融時報：在港中資員工規模迫外資 招聘主管：中資或成金融業唯一出路
金融時報：在港中資員工規模迫外資 招聘主管：中資或成金融業唯一出路
勵駿：漁人碼頭拓文化旅遊吸年輕客
勵駿：漁人碼頭拓文化旅遊吸年輕客
生產力局助港商申資助 料「make by HK」仍有商譽
生產力局助港商申資助 料「make by HK」仍有商譽
韓兩年發547億美元綠債 僅3%用於環保項目
韓兩年發547億美元綠債 僅3%用於環保項目
保華集團股東提名競選董事「爭位」
保華集團股東提名競選董事「爭位」
盈大澄清：沒討論將富衛保險注入公司
盈大澄清：沒討論將富衛保險注入公司
國藝娛樂全購康宏環球遇阻
國藝娛樂全購康宏環球遇阻
港商用「液相」檢測新冠 增成功率 累售數十萬份
港商用「液相」檢測新冠 增成功率 累售數十萬份
創辦人曾研發 唾液快速驗毒癮產品
創辦人曾研發 唾液快速驗毒癮產品
張兆聰：中線現變數 金礦股趁高沽
張兆聰：中線現變數 金礦股趁高沽
李曉琳：增被動收入 保退休生活
李曉琳：增被動收入 保退休生活
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：阿里候低Call 27228
金子：阿里候低Call 27228
張兆聰：泓富表現平穩 股息吸引
張兆聰：泓富表現平穩 股息吸引
蔡金強：多行業王者上市 新股尋寶
蔡金強：多行業王者上市 新股尋寶
陳大為：央行放水 效用不在經濟在銀行
陳大為：央行放水 效用不在經濟在銀行
謝偉銓：借錢梗要還 慎防負資產
謝偉銓：借錢梗要還 慎防負資產
低息環境股債投資策略
低息環境股債投資策略
沈永年：回內地隔離也要「慳得就慳」
沈永年：回內地隔離也要「慳得就慳」
陸振輝：退休族有與無的幸福
陸振輝：退休族有與無的幸福
趙海珠：候新一輪紓困措施 美元續弱
趙海珠：候新一輪紓困措施 美元續弱
謝紹榮：黃金雖調整 前景仍看好
謝紹榮：黃金雖調整 前景仍看好
陸振球：跟股神買金礦股
陸振球：跟股神買金礦股
陸振球：股神買金所為何事？
陸振球：股神買金所為何事？
林少陽：選新經濟股 首重業務前景
林少陽：選新經濟股 首重業務前景
技術取勝：中電突破下降軌
技術取勝：中電突破下降軌
李聲揚：西九將成為第二CBD
李聲揚：西九將成為第二CBD
潘迪藍：美中脫鈎 美元大貶可期
潘迪藍：美中脫鈎 美元大貶可期
蘇沛豐：JS環球生活估值吸引 目標價11元
蘇沛豐：JS環球生活估值吸引 目標價11元
李順威：實質利率降通脹預期升 推高資產價
李順威：實質利率降通脹預期升 推高資產價
劉思明：恒指轉強 消費金融地產可吼
劉思明：恒指轉強 消費金融地產可吼
何啟聰：觀望破頂機會 美團Call 22595
何啟聰：觀望破頂機會 美團Call 22595
瑞銀亞洲：ATMX觀望政局 平保追落後
瑞銀亞洲：ATMX觀望政局 平保追落後
摩根大通亞洲：中資電訊看俏 中移動購16330
摩根大通亞洲：中資電訊看俏 中移動購16330
周顯：壹傳媒核爆式炒上的解讀
周顯：壹傳媒核爆式炒上的解讀
何國良：人口產業改善 留意內房股
何國良：人口產業改善 留意內房股
何濼生：中國經濟韌力靠四大法寶
何濼生：中國經濟韌力靠四大法寶
王弼：捕捉標指期貨「習慣」炒即日鮮
王弼：捕捉標指期貨「習慣」炒即日鮮
曾淵滄：中電領展或再成避險股
曾淵滄：中電領展或再成避險股
湯文亮：要求減租需有誠意
湯文亮：要求減租需有誠意
陳永傑：樓市料先軟 疫後爆上
陳永傑：樓市料先軟 疫後爆上
廖偉強：少貨投資者應趁低吸
廖偉強：少貨投資者應趁低吸
布少明：豪宅回暖 疫後交投勢升
布少明：豪宅回暖 疫後交投勢升
李志成：熱錢追磚頭 豪宅續吸金
李志成：熱錢追磚頭 豪宅續吸金
KOKO HILLS高層遠眺郵輪碼頭
KOKO HILLS高層遠眺郵輪碼頭
第一城均呎1.6萬年半新低
第一城均呎1.6萬年半新低
強積金吼亞洲股票健康護理基金
強積金吼亞洲股票健康護理基金