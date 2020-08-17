一手周末僅30宗 4個月新低

綜合市場消息，剛過去周末錄得約30宗新盤成交，與上周末因青山灣帝御‧金灣進行次輪銷售、而累計錄得約215宗新盤成交相比，急跌近九成，並是自今年4月初後、近4個月來新低。當中，新地（0016）屯門海皇路御海灣1期周末沽出約7伙，佔周末整體成交量逾兩成，成交單位包括2座22樓A室，實用面積330方呎，屬1房間隔，成交價645.01萬元，實呎19,546元。

柏蔚山連沽兩伙涉8464萬

雖然新盤交投較為疏落，但承接力強的豪宅新盤仍不乏成交。新世界（0017）發展的北角柏蔚山，周末連沽2伙4房戶，共套現8464.1萬元。其中一宗位於2座32樓F室，實用面積1033方呎，以4294.6萬元成交，實呎41,574元。另一宗則位於2座31樓F室，同屬實用1033方呎，以4169.5萬元成交，實呎40,363元。資料顯示，柏蔚山自2018年6月開售至今，累售602伙，佔全盤611伙的99%，套現逾153億元，項目餘貨為4房及複式單位為主。

另外，嘉里（0683）旗下的九龍半山龍駒道緹山，日前亦已8325.1萬元沽出一伙3房單位。

同時，特色戶續有捧場客。萬科香港旗下的長沙灣The Campton，昨日通過招標以967.7萬元沽出一伙平台特色單位。單位為3樓R室，實用面積475方呎，外連246方呎平台，採2房連儲物室間隔，以967.7萬元成交，實呎20,373元。此外，路勁（1098）在港首個全資項目元朗錦田山水盈，則以990.9萬元售出位於第10座10樓A室的3房1套單位，實用734方呎，實呎13,500元。