十大屋苑周末20交投 3個半月新高

中原分行區域營業經理伍耀祖指，隨着多日本地新增確診個案每日持續低於百宗下，睇樓量亦逐漸回升，嘉湖山莊最新平均實呎為10,514元。新一宗成交位於景湖居11座高層C室，實用546方呎，3房間隔，以575萬元易手，呎價為10,531元。原業主於1999年2月以194萬元購入，持貨21年，帳面賺381萬元或近2倍。

MALIBU額印貨 業主近平手離場

新入伙的將軍澳日出康城MALIBU，自今月初首錄二手成交後，屋苑近日接連錄得額印貨成交個案，累計已有3宗二手成交，實際均屬近平手及微蝕離場。中原分行高級分區營業董事伍錦基表示，MALIBU新近錄得位於3B座高層E室的成交，實用368方呎，1房間隔，望園景，新近690萬元成交，實呎18,750元。原業主2018年3月589萬元購入，帳面賺101萬元或17%，但持貨不足3年，原業主需付10%額外印花稅，涉及約69萬元，連同稅項及雜費後，估計最終僅賺約8萬元或1%，即近平手離場。

寶怡花園2房 458萬售低市價一成

同時，市場續錄減價甚至低市價二手易手個案，其中屯門有二線屋苑的成交價回落至今年初疫情在港爆發時的水平。祥益營業董事胡志偉表示，屯門寶怡花園3座中層G室，實用面積415方呎，2房間隔，原業主對後市悲觀下，決定套現離場，故於上月初以500萬元放售，累減42萬元或8%後新近以458萬元成交，實呎11,036元，成交價低市價一成，更屬屋苑自今年2月後、即本地疫情爆發後，近半年新低。不過原業主2010年以168萬元購入，持貨10年，帳面亦大賺290萬元或1.7倍。