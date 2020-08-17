經濟

銅鑼灣兩廈變陣 呎租較高峰跌逾半

【明報專訊】除了尖沙嘴一帶銀座式商廈租務市場重創外，銅鑼灣則有大業主索性變陣，將旗下原主打食肆的銀座式商廈轉型，呎租叫價更較兩年前高峰時削減逾五成，期望在逆市下能提升物業的競爭力。

由永光地產持有的銅鑼灣登龍街永光中心，以及軒尼詩道永光商業大廈，兩幢物業同屬銀座式商廈，並打造為餐飲大廈，高峰時餐飲租戶高達八成，屬不少遊客及年輕人的約會聚腳點。不過，受到去年反修例風波而引發的社會運動，以及今年新冠疫情的雙重打擊，餐飲業持續受壓，再加上政府連番推出抗疫措施，不少食肆已捱不下去。

本報記者曾走訪上述兩幢物業，發現部分餐飲租戶已退租離場，個別樓層已丟吉，另有個別食肆則因疫情而暫停營業。

大業主永光轉型吸醫療商務租客

中原寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，上述兩廈因應疫情變陣，其中軒尼詩道永光商業大廈計劃打造成為醫療大廈，該廈每層約1300方呎，單位以無柱設計，備有24小時運作的獨立冷氣，呎租叫價由過去餐飲租戶的45元，下調逾三成至30餘元，月租叫價由3.9萬元起。

資料顯示，該廈兩層高層全層，曾在2018年7月以月租18萬元租出，以總面積約2600方呎計，呎租高見69元，即現時呎租叫價從高峰時大減56%。

至於銅鑼灣有「美食街」之稱的登龍街永光中心，永光地產則擬將該廈轉型作綜合商業大樓，吸納傳統辦公室、零售、婚紗攝影或美容等行業，物業一層一伙，每層面積約2045方呎，呎租叫30餘元，即月租叫價由約6.1萬元起。

資料顯示，永光中心高層全層2016年5月，曾以月租以約10萬元租出，以面積2045方呎計，呎租曾高見49元，即現時呎租叫價從高位回落約四成。

相關字詞﹕中原(工商舖) 永光商業大廈 永光中心 永光地產

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