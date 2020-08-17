經濟

疫下銀座商廈食肆爆退租潮 莊士倫敦廣場逾半招租 業主：部分單位七折交租

【明報專訊】新冠疫情第三波爆發下，政府推出多項措施，其中限制食肆午餐只可每枱坐兩人、入座率限一半，及晚市不能堂食的規限，令食肆生意大受打擊，部分主力作食肆的銀座式商廈更「十室九空」，其中以往晚飯時段大排長龍、對面正是尖沙嘴警署的莊士倫敦廣場，場內多間食肆已結業，目前該廈逾半數樓面招租。大業主莊士機構（0367）回應本報查詢時指，集團一直有因應市况提供租金紓緩措施，包括部分租戶可以七至八折交租。

明報記者

本報記者早前曾到多幢主打飲食的商廈觀察，其中包括由莊士機構持有的莊士倫敦廣場，到場當日發現，全幢大廈包括地舖及樓上舖，就只有地面的龍豐藥房及1樓的肯德基繼續開門營業，由於樓上舖全部關門，記者無法乘升降機逐一到訪，但見電梯大堂的「水牌」，有店舖名字的就只餘下5間，另有至少6間的店名已被貼紙遮擋，相信經已結業。

本報記者亦有晚上到訪，全幢大廈幾乎漆黑一片。

莊士機構主席兼董事總經理莊家彬回應本報查詢時表示，莊士倫敦廣場樓上租戶，逾九成為餐飲食肆，自今年本港爆發新冠疫情後，的確有租戶退租，但為數不多，反觀部分租戶去年下半年租約期滿後未有續租，而非集團疫市加租；此外，去年社會事件令訪港旅客數目急跌，亦重創與旅遊相關的消費行業。

莊家彬：反修例加疫情重創商廈租賃

被問及去年因反修例風波而引發的激烈社會運動，還是今年新冠疫情對莊士倫敦廣場租賃衝擊較大，莊家彬直言：「兩事件無疑有連帶關係，社會運動令訪港旅客大減，而物業又位於（尖沙嘴）警署隔離」。莊強調，集團一直有因應市況提供租金紓緩措施，按租戶受影響程度及營業額予以租金回贈，部份租戶可以七至八折交租，而疫情後有租戶續租，集團亦未有加租，按舊租金續約。

晚六朝五禁堂食 租戶選擇停業

莊家彬續稱，今年本港因疫情關係而實施限聚令，食肆晚六朝五禁止堂食，只准外賣，有少數租戶亦有意供應外賣，惟物業非處於住宅區，欠缺居民支持，故部分租戶選擇暫停營業。

事實上，過往香港均有不少銀座式商廈，大部份或全部樓層都租予不同類型的餐廳，上述莊士倫敦廣場除地舖及地庫外，其餘大部分樓層近年均作食肆之用，當中包括不少知名食肆，如金山海鮮酒家、任食火鍋店「大鍋口」及泰國菜館黃珍珍等，過往每逢用餐時段，特別是晚市，都有大量食客排長龍等候升降機上落各層食肆。

市場消息指，該廈目前共有9個放租盤，包括6個全層，其中5個為樓上舖，如黃珍珍曾租用的3樓，面積6105方呎，現以28萬元放租，呎租約46元，而曾租予路勁（1098）作元朗新盤山水盈售樓處的2樓，則是最貴的放租盤，面積17108方呎，叫租69萬元，呎租約40元。若連同地庫現為莊士中國（0298）旗下屯門樓盤弦海售樓處，以及3個舖位，該廈現時放租樓面約5.67萬方呎，佔全幢大廈10.3萬方呎的逾半數。

代理指「非業主揀租客」

另本報記者亦走訪其他同類銀座式商廈，例如尖沙嘴著名食街厚福街、曾由資策（0497）及投資者廖偉麟先後持有、現已分別由不同散戶持有的H8，地舖及樓上23層共24層樓面，只有6間食肆開業，晚市更幾乎全部關門，只有一層樓面有燈光，以往人來人往的情景已成過去。據升降機內標示，該廈應有約4層樓面暫未有租客。

疫情下晚市禁堂食等防疫措施持續。利嘉閣商舖及投資部高級營業董事鄭得明指，以食肆商舖為主的銀座式商廈租金，由今年初至今已下跌四成，預料年底前仍有最少兩成的下跌空間。

對此，鄭得明解釋，飲食業界經營環境困難，每10間放頂租舖位，只有兩間覓得承接，現時情况是「客揀舖，而非業主揀租客」，估計要到疫苗開發有好消息，舖市租金方會出現反彈。

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