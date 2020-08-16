穩外貿外資 內地需新思路

新出台15項穩外貿外資措施

內地眼下出口和吸收外資雙雙向好。出口方面，7月出口額同比增速達10.4%，不僅是疫情爆發以來最高點，更創下17個月新高。吸收外資方面，內地7月實際使用外資金額增長15.8%，連續第4個月實現單月吸收外資正增長。1至7月，內地實際使用外資同比增0.5%，年內首次恢復增長。

雖然如此，今後內地出口和吸收外資仍面臨挑戰。商務部官員稱，世界經濟下滑對需求的影響將進一步顯現，產業鏈供應鏈受阻，保護主義和逆全球化思潮不斷升溫，外貿企業生存壓力仍然很大，穩外資形勢也更加複雜嚴峻。

對此，內地近期已出台新一輪15項穩外貿外資政策措施，包括給予重點外資企業金融支持，再貸款再貼現專項額度同等適用外資企業；對重點外資項目一視同仁加大用地等服務保障；支持跨境電商平台、跨境物流發展和海外倉建設等。

落實競爭中立原則 內外企享同等待遇

但細觀這些措施，不少還停留在「疫情前時代」，對疫情或成常態形勢下外貿企業和外企的現實需要考慮不足。

例如，當前外企主要困擾之一在於人員跨國自由流動仍受到不少限制和阻礙，正常經營活動難以開展。因此，穩外資就需要聚焦人員入境難、項目實施難等問題，推出更多有針對解決辦法。

再從長遠來看，影響外企投資決策的最主要因素在於一國市場環境是否足夠開放透明。疫情之下，與其為外企提供特事特辦的「保姆式服務」，不如在擴大開放上加快邁出實質步伐，把競爭中立原則真正落實到位，確保外企能與內地企業享受同等待遇。

適應「後疫情時代」 引導出口企業線上轉型

在穩外貿方面，加大對外貿企業的財稅金融支持固然重要，但更刻不容緩的是協助企業在主要貿易伙伴經濟復蘇緩慢、外需疲軟，線下展會基本停滯，爭取新訂單成「無米之炊」情况下，找到開拓新市場的新路。

因此，支持和鼓勵各地、各行業舉辦更多的線上展會，引導企業加速向線上轉型，幫助出口企業在線上或線下對接更多的海外買家，應成為內地今後穩外貿的重點。

新冠肺炎疫情是一次改變世界經濟格局和發展方式的大事。盡早適應「後疫情時代」，在提振出口和穩定投資上調整思路，才是當前內地當務之急。

[馮其十 神州新形勢]