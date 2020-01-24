漾日居業主趕移民 580萬沽5車位

平均每個116萬 與天水圍相若

土地註冊處資料顯示，天水圍嘉湖山莊美湖居B層單號車位，在上月底以116.5萬元成交，即是次漾日居車位平均價與嘉湖山莊車位做價相若。若對比漾日居的車位做價，B3層一個雙號車位，在今年2月以150萬元成交，即是次車位平均價對比屋苑半年前的做價，低34萬元或逾22%。車位原業主早在2008年以184萬元購入，即使是次平價沽售車位，轉手帳面仍賺396萬元或逾2.1倍。

另美聯物業綜合土地註冊處資料，截至8月13日，今年純車位註冊量共2,952宗，較去年同期4,060宗下跌27%。

今年以來純車位註冊量跌27%

美聯房地產數據及研究中心高級經理張蓓蕾稱，若與同期整體物業（包括住宅及非住宅）註冊量比較，有關註冊量及金額分別42,789宗及3,598億元，按年跌18.2%及23.5%，反映純車位表現較大市遜色。