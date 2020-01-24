AVA 61額印期滿沽貨 平手離場

MALIBU一房戶持貨2年賺20萬

美聯營業經理黃永財表示，深水埗AVA 61錄本月首宗成交，為中層F室，屬實用161方呎開放式戶，成交價340萬元，實呎21,118元，屬市價水平。原業主2017年7月以329.1萬元購入，3年額印期滿即沽貨，帳面僅獲利10.9萬元或3.3%，若計購入的印花稅、代理佣金等，實際只平手離場。

迎海兩房持貨4年賺17萬離場

另新入伙盤將軍澳日出康城MALIBU，再錄二手成交。港置助理分區董事劉浩勤表示，有關單位為3B座高層E室，實用368方呎1房戶，原業主早前以720萬元放售，買賣雙方議價後以707萬元易手，減價13萬元或近2%，折合實呎19,212元。

MALIBU單位原業主在2018年3月以587.5萬元購入，轉手帳面獲利119.5萬元，但原業主持貨2年沽貨，須繳付10%額外印花稅（即約70.7萬元），另連同印花稅、代理佣金等交易支出，實際獲利只約20萬元或3%。

半新盤馬鞍山迎海，近日亦錄成交，利嘉閣首席聯席董事劉鵬昌表示，最新成交為6座高層D室，面積497方呎，兩房連儲物房間隔，外望山景，原業主今年3月起以900萬元放售，至日前減價68萬元或8%至832萬元易手，實呎16,740元。原業主於2016年5月以808.99萬元一手購入，持貨4年帳面獲利23.01萬元，若計算印花稅、佣金等交易雜費，並扣減發展商提供的稅務津貼，原業主實際獲利約17萬元或2%。

緹山8325萬招標形式售出1伙

一手市場方面，未有全新盤推售，市場僅錄得數宗新盤貨尾成交。嘉里（0683）旗下的九龍半山龍駒道緹山，昨日再以招標形式售出一伙，為2座5樓B室，實用1,699方呎，3房連雙套房及連工人套房，連同一個車位，成交價8,325.1萬元，實呎4.9萬元。買家選用60天即供付款。項目自去年4月開售至今，至今累售9伙，分別6幢洋房及3個分層戶，發展商套現逾19.82億元。