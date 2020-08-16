未來3年可帶來1.56萬億元價值

年輕群體使用時間高於Ig

微軟近年幾宗大型收購完成交易後，對新購入的業務採取較少的干預。例如2016年收購職場社交平台領英（Linkedin）後，花上數年時間整合該業務，部分原因是為了避免擾亂領英的公司文化。兩年後，微軟又購入軟件開發平台GitHub，並重複減少干預的策略。

不過由於特朗普政府認為，TikTok對美國的經濟和國家安全構成威脅，預料微軟將難以採取「無為而治」的策略。無論是微軟或其他任何買家，要解決美國政府的安全擔憂，將不得不重新編寫TikTok的軟件，以確保為TikTok原有的工作人員無法訪問美國用戶的數據。

微軟承諾解決安全問題

微軟向美國政府承諾將解決這方面的安全問題，確保只在美國保存TikTok逾1億美國用戶的數據。無論是微軟或哪家美國科技巨頭最終接管TikTok的美國業務，美國國家安全局（NSA）也可訪問儲存這些數據的伺服器。根據2013年NSA前僱員斯諾登提供的文件，NSA代號為「稜鏡」的項目獲微軟、雅虎、Google、Facebook和蘋果公司等美國巨頭配合，向安全部門提供信息，確保美國國家安全。

除了安全問題，TikTok的政治動員力也似乎令特朗普政府感到非常不安，例如TikTok網紅早前聲稱，成功號召網民登記領取特朗普在俄克拉荷馬州的造勢大會門票，然後集體缺席，打擊了特朗普的競選聲勢。美國公民自由聯盟（ACLU）指出，特朗普政府揚言要禁用TikTok，是對言論自由的威脅。

[企業地球村]