微軟買TikTok須斥巨資求合規 現時用戶被指發放大量問題內容

資料來源：CNBC、《紐約時報》、《華爾街日報》

跟其他在美國經營的社交媒體一樣，TikTok須處理用戶發放的有問題內容，包括錯誤信息、虛假新聞、謠言、惡作劇、詐騙、暴力色情、仇恨及歧視言論、侵犯版權等內容。若微軟成功收購TikTok的美國等地業務，它也要承擔內容審查的責任，這對微軟來說是一項重大的挑戰。

篩查用戶內容 需投入大量資本

這些挑戰需以大量資本及高科技去克服。科技業界人士認為，微軟有此能力，而在管理網絡社區方面，微軟也有一些經驗。2016年，微軟以262億美元的價格收購職場社交平台領英（LinkedIn）。不過該平台以職場專業人士為主，內容較少涉及爭議。

極右激進分子轉戰TikTok

資訊科技研究機構Nucleus Research指出，移除不當信息是社交媒體的優先事項。內容審查已成為美國社交媒體的主要問題。例如FB就被指控在2016年的美國大選前，沒有採取足夠措施移除假新聞及來自俄羅斯的錯誤信息。時至今日，FB仍被批評沒有力阻有問題的信息在其平台傳播，觸發數以百計廣告商抵制FB。另一社交媒體Twitter近年已加強內容審查，限制仇恨、犯罪、暴力及色情等內容。

至於TikTok短片的不當內容，近期也引起美國社會關注。《赫芬頓郵報》報道，一些已被FB或Twitter禁止的極右激進分子、白人至上主義者或新納粹分子，被發現轉戰TikTok。

TikTok的潛在內容問題，與Google旗下的YouTube相似。它們的服務都依賴用戶製作視頻內容，並依賴算法學習用戶的行為，從而決定向用戶推送哪些影片。洛杉磯的風險投資公司Science的執行合伙人瓊斯（Mike Jones）稱，基於算法的內容推送，最高參與度的影片往往涉及色情等內容。影片製作者了解如何通過算法操縱流量後，影片內容就愈趨極端，造成惡性循環。

微軟無管理大型社交平台經驗

TikTok與YouTube另一相似之處，是其面向未成年人的內容眾多。雖然TikTok不允許13歲以下的用戶在該平台發布信息，但其許多用戶年齡介乎13至18歲，這些人可隨意查看其內容。

對YouTube來說，管理未成年人的內容是重大挑戰。去年美國媒體報道，戀童癖圈子透過YouTube的影片推薦功能，尋找未成年人士的不雅視頻。由於TikTok擁有大量年輕用戶，其潛在買家也可能遇到類似於YouTube的問題。

微軟在管理大型熱門社交平台方面仍是新手，不過一般預期它可在相關方面投入大量資源，迅速建立相關的技術及能力。目前主流的社交平台都以人工智能（AI）技術，檢測色情、暴力或仇恨等不當內容，試圖在其他用戶觀看到這些內容之前，將它們刪除。對於更複雜的內容，還要依賴人手處理。

特朗普禁令 影響潛在收購

若微軟收購了TikTok，也可能需要建立類似的AI技術，並建立新團隊進行內容審查。微軟正爭取在特朗普政府要求的9月15日限期前完成收購Tiktok的談判。Tiktok由中國科技公司字節跳動所有，被特朗普政府以潛在的私隱和網絡安全問題為由，成為被打壓的目標。

特朗普早前還簽署了一項行政命令，將禁止美國公司與TikTok「交易」，暫未清楚該命令將如何影響微軟的潛在收購。

[企業地球村]