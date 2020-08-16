螞蟻集團交備案文件 或年尾滬科創板掛牌

未見港交所初步招股文件

本報翻查港交所的資料顯示，則未見螞蟻集團上載任何上市申請的初步招股資料或相關文件。但是從中國證監會浙江監管局的資料顯示，螞蟻集團已於8月13日發出接受上市輔導的公告。相關文件更顯示，螞蟻集團的註冊資本近237.78億元人民幣，早於2000年10月19日成立，包括集團的董事、監事及高管、持股5%以上的股東、律師及核數師等均接受輔導。其主要股東包括杭州君瀚股權投資合伙企業、杭州君澳股權投資合伙企業，分別持股28.8621%及20.6556%，阿里巴巴（9988）間接控制的杭州阿里巴巴則持股5%以上。馬雲為實際控制人。

按內地一般程序，上市輔導期為3個月，因此有估計螞蟻集團可望在12月到上海科創板A股上市。但是過往亦有案例只需少過3個月完成上市輔導程序，當中包括中芯國際（0981），便只需45天，落實上市。