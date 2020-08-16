投資者追買金礦股 或因美元下滑

中印經濟轉差 專家：炒賣藉口減

在外國大戶如股神巴菲特及保爾森，在今年第二季增購金礦股如巴里克黃金進投資組合之內，其實在港股市場內，不時有投資者表示會購買黃金ETF及金礦股避險。撇除上周金礦股及黃金ETF因應金價自創出新高回落，整體下跌之外，其實自今年初起計，整體仍然錄得升幅。金礦股中，山東黃金（1787）今年初至上周五累計上升62.89%，價值黃金ETF（3081）亦大升42.89%（見表）。

匯盈資產管理董事總經理謝明光形容：「投資者追入金礦股，其實與美元持續下滑，銀紙不值錢有關」，但是在兩個主要黃金消費大國中國及印度經濟轉差，則略為影響購買力，炒賣藉口減少。隨着金礦股多了人注意，他指出，此前較少為意的金、銅開採礦股，亦開始有投資者追捧，當中江西銅業（0358）上周在金礦股齊跌下，仍然抽高，買賣活躍，反映投資者正尋求相關概念股份投資。江西銅業上周五收市升1.79%。