巴郡沽清西方石油 增購金礦股

市場一般相信，一眾大戶增購金礦股，與金價在第二季明顯上揚有關。巴菲特在過往曾經警告投資者，投資金屬行業，不及投資農場或公司那麼具有生產力。過往他涉足金屬類投資，要回溯於1997年曾大手押注1.297億盎司白銀，看好當時白銀供不應求，並且可以循環再用，更一度自嘲做「短暫銀王」。他今次將巴里克黃金納入在投資組合內的同時，亦增持食品股Kroger Co及房託Store Cap Co。另外他減持摩根大通、富國銀行，甚而沽清西方石油，及沽清達美航空等四大美國航空公司。

除了巴菲特，約翰保爾森近期持有SPDR金ETF共189.42萬股，價值高達3.46億美元，佔投資組合超過10%，同時在第二季亦新購入Equinox Gold共97.5萬股，市值1193.4萬美元。另增持巴里克黃金。相反，他減持了Discovery及Takeda Pharmaceutical等股份。

淡馬錫大削阿里巴巴持股一半

微軟創辦人蓋茨則對醫藥股情有獨鍾，他支持的德國生物科技公司CureVac到美國納斯達克上市，以每股16美元招股，掛牌當天以每股44美元高開，收市時高見55.9美元，較招股價大升2.49倍。

新加坡淡馬錫則申報增持全球最大基金公司之一的貝萊德共3.9%股份，價值達35億美元，同時亦增持百濟神州（6160）和泰邦生物，但是將其所持的阿里巴巴（9988）股份持股大削一半至1210萬股，涉及價值約26億美元。