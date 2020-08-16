美證交調查 愛奇藝挫逾一成

大股東百度受累跌6%

此外，路透社報道印度政府部門近期將中國廠商的手機零件、電視產品等審批延遲，影響小米（1810）產品供應。利達LW A.M.基金經理黃耀宗認為，除了愛奇藝和百度有個別因素外，中概股走弱主要是中美關係緊張的政治因素。不過特朗普將出售TikTok的限期延至總統大選後，到其時未知他是否還能留任，早前擔心中概股的不利因素稍為降溫，對指數表現有利。對於小米，他指早前印度亦有針對中國商品的消息，市場也不太理會，反而小米佔恒指比重稍超市場預期，短期對走勢有利。

美匯跌至93.1點 10年最長跌浪

美國持續量寬，美匯指數收報93.1點，全周累跌0.3%，連跌8周創10年最長跌浪。標普500指數上周五尾市轉升為跌，收報3372點，跌0.02%，道指微升0.12%﹐報27,931點，納指跌0.21%，報11,019點。總結全周，市場炒作經濟復蘇和新冠肺炎疫苗有進展的消息，傳統藍籌跑贏科技股，道指上升1.8%，納指僅升0.1%，標普500指數則全周升0.6%。

恒指夜期上周五收報25,155點，升0.32%，比港股低水28點。ADR港股比例指數報25,102點，下跌0.32%。騰訊（0700）ADR折合報502.8港元，比港股低收0.73%，恒指比重下降的金融股下跌，匯控（0005）ADR折合報34.54港元，比港股低收0.47%，建行（0939）折合報5.77港元，比港股低收0.51%。