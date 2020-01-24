蘋果趁低息再發債集資430億 現金豐厚無集資壓力 料用於回購

連同5月時發行的85億美元債券，蘋果今年累計發債140億美元，本月發債利率亦很低。以5年期做比較，蘋果本月發行12.5億美元債券息率為0.55厘，較5月時息率低0.425厘，10年債券是次息率為1.25厘，比上次低0.4厘，不過兩者本月發行的金額，均較5月時為低。現時10年美國國債孳息率與5月時比較，則上升了0.047厘。消息人士表示，蘋果是次發債目的與過去一樣，將用於一般公司用途，包括回購股票、支持股息等。事實上，蘋果並不缺乏現金，截至上月底蘋果的流動資產為1400.65億美元，相對流動負債則只有953.18億美元。

Visa雪佛龍亦發債

此外，多家科技企業近期亦發行債券，亞馬遜在6月發行100億美元債券，Google母企Alphabet亦在8月4日發行100億美元債券，其中有57.5億美元為可持續發展債券。亞馬遜發債成本高於蘋果，息率比同期國庫債券有1.3厘溢價，而Alphabet發債的溢價則低於蘋果，為1.08厘。

非科技企業的Visa和油企雪佛龍上周亦分別發行32.5億美元和40億美元債券，孳息率亦創下低位。因油價暴跌導致第二季錄得82.7億美元虧損的雪佛龍表示，新債資金部分是用於現有債券再融資，現有債券的平均利率為1.67厘，7年後到期新債的利率也只是1.018厘。

美國拍賣380億10年期國債 孳息率升

此外，美國財政部上周拍賣了380億美元10年期美國國庫債券，金額創單次拍賣10年期國庫債券銷售的新高，因為供應增加令債券價格下跌，走勢與債價相反的孳息率上周五收報0.709厘，為7周以來的新高。債息上升增加持有黃金的成本，金價在兩周前創下每盎司2075美元的新高後，上周收市報1944美元，全周下跌4.5%，為3月以來最大的每周跌幅，亦是自6月後首次出現下跌。

渣打分析師：弱美元下可買黃金

不過市場仍然看好黃金表現，渣打銀行貴金屬分析師Suki Copper認為，量化寬鬆規模和美元弱勢仍然存在，預期利息維持低甚至負水平，在宏觀經濟環境下，黃金下跌可視為買入的機會。

明報記者