沙田駿嶺薈 超級屋苑洋房 享開揚馬場景

明報記者 林尚民 攝影 李紹昌

雖然駿嶺薈最大亮點是兩幢實用面積超過1萬方呎的洋房，但樓盤實際上是一個結合洋房及分層單位的中低密度住宅項目，整個屋苑提供104個單位，洋房部分佔超過半數，提供56伙，間隔多元化，實用面積最細2734方呎，採3房設計，而最大的則是實用面積10,727方呎的62號洋房，物業樓高4層，相信為新界面積最大的屋苑式洋房，而花園面積亦達5037方呎，另設2991方呎天台，單位內設12個套房及私家泳池。其餘洋房戶型亦有4房、5房、6房及8房選擇，迎合不同買家的需要。

間隔多元化 3至12房不等

至於分層單位部分，同樣主打大單位，最細已經是3房戶型，且只有兩伙，實用由1764至1792方呎，而4房單位，標準戶有44伙，實用1588至1792方呎，其餘兩伙則是特色戶，包括一伙複式4房連天台及複式5房連天台，實用面積2784至2984方呎。

發展商開放一伙洋房及一伙分層連裝修家俬示範單位，其中20號洋房，實用面積3741方呎，連1000方呎花園及980方呎天台，整個物業設有5層（包括地庫停車場及天台），除樓梯外，亦設升降機，住戶可由地庫停車場乘升降機直達各層。

梁志天設計示範單位

發展商邀請著名設計師梁志天負責室內設計，配置英國高級家具，讓單位更見奢華，地面樓層為客飯廳，採方形設計，實用面積約600方呎，設計師以巨型屏風分隔兩廳，使佈局更分明，飯廳旁設有小酒吧，戶主可與親朋把酒暢談。大廳外連1000方呎花園，配合玻璃幕牆，把室外翠綠景致帶進室內。

沿雲石樓梯直上一樓，設有兩間睡房及一間家庭室，家庭室為戶主與家人增添相聚空間，其中一間睡房，則打造成兒童房間，至於2樓則是主人專屬空間，除書房外，另設有一間巨型套房，內設以玻璃作間隔的浴室，並附設衣帽間。

分層示範單位位於2座9樓D室，實用1792方呎，3房雙套設計，屬駿嶺薈的入場戶型，由於單位處於較高位置，多個位置均可遠眺沙田馬場。曲尺形的客飯廳以雲石、布藝及木材質料配搭，以木色及淺灰色為主調，感覺柔和溫暖。主人房及兩間客房均以特色牆點綴，更擁開揚山景。

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