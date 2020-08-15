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2020年8月15日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
美團染藍大熱倒灶 恐引發沽壓 阿里小米藥明納入 信置旺旺神華剔出
恒指牛皮 美團炒染藍再升4%
金融股比重降 料11億被動資金流出匯控
壹傳媒股價飈 黎智英：無意股本融資
國泰7月載客量挫98.7% 運力回復至約7%
美證交會要求愛奇藝 回應沽空機構指控
內地7月零售續跌1.1％遜預期 分析：憂疫情就業 下半年不樂觀
7月工業增加值持平 固投符預期
人行一周放水4900億 預告下周續做MLF
核心盈利升22％ 李寧股價破頂
南豐創辦人長女欠債 美裁非可信證人
彭博：農夫山泉IPO通過港交所聆訊
中國飛機租賃中期多賺6％
美7月零售增1.2%遜預期 分析：新紓困方案受阻 恐進一步打擊消費
《要塞英雄》下架 蘋果Google被控
WeWork再獲軟銀86億貸款
本月首兩周新盤錄13宗大額成交 涉9億 分析：疫情下貴價物業難返高位
帝御．金灣或盡推全數240伙餘貨
跑馬地桂芳街住宅盤擬下月登場
舒淇渣甸山舊居3350萬易手
新地石湖圍新增方案 住宅擬減六成至4000伙
遠金全層月租58萬 低舊租約三成
陸振球：港醫療收費高關租金事？
周末睇樓好去處
沙田駿嶺薈 超級屋苑洋房 享開揚馬場景
近半已售單位 由關連人士買入
長實名日‧九肚山最快今年推
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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