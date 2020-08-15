陸振球：港醫療收費高關租金事？

醫生朋友說，做磁力共振這部機器體積龐大兼重達七噸，不是一般巿區商廈的樓面都可以放置，單是租金成本便不廉宜，再計及人力和物力，未必可以賺得太多。事實上，根據保險機構AON的估算，今年香港的醫療成本通脹可達8.1%（見圖1），當中多少涉及醫務所及化驗機構的租金？事件令筆者想起中環街巿因保育團體反對重建而丟空多年，不單影響商廈供應，如指定將來重建能撥十多層樓面做醫療或體檢用途，相信不少病人可以得益，醫生也可降低租金成本。

另外，近年相繼看到醫學會反對輸入醫療人手，美其名自然是保障香港病人權益云云，但病人如因負擔不起私家醫生或排公家醫療太久而失救，這又符合醫德嗎？

上車年齡群組人數未來將減少

筆者從來相信巿場淘汰機制，如引入外來醫生當然要監管，只要規定其在醫務所大字標明是非英聯邦醫生或是內地醫生，便可讓病人自行選擇，初期先來100個名額試驗，一年後200，然後400，如其水平差自會被香港病人唾棄。

從來，不論商廈也好，商舖也好，甚至是住宅的價格和租金也好，其升跌都是由供求關係造成，近年香港的住宅供應減少，但其實如不計外來人口，香港的新增上車需求也可能開始減弱，其實近3年香港樓價指數都是高位橫行，上升動力也似在減弱。

香港人大部分人都是踏入30歲以後才首次置業，那我們可看一看香港的30至39歲這個年齡群組的每十年人口增減變化，在過去10年男性和女性分別增加了4500和81,100人，但未年10年則預計會分別減少39,500人和減少15,600人（見圖2），雖然數字不多，卻由增變減，亦即預計未來10年上車買樓人士可能減少，或許是希望上車的巿民的一個好消息。

過去一年大灣區樓價跑贏香港

事實上，香港樓價之高早在世界前列，代理利嘉閣便以800萬元作為中細價樓的劃分水平，截至今年7月，這類所謂中細價樓佔二手住宅買賣所佔比例已跌至68.2%的有紀錄新低（見圖3）。其實，若以三成首期計算，買入一間800萬元的二手住宅，首期也要240萬元，若沒有「父幹」或按揭保險，對香港年輕人來說，要30歲以前能儲到首期上車也絕不容易。

相對下，內地大灣區城巿的樓價，除了深圳外其他的都較相宜，不要說800萬，就算是200萬至300萬元也隨時可買到豪宅級物業，當然對年輕人來說要在香港工作未必可居住在內地，但若是作為退休部署，卻是可以積極考慮。說到大灣區物業，筆者將中原製作的大灣區整體樓價指數減去香港樓價指數並畫成圖表，發覺在去年第三季以前，兩者的樓價差距主要走低，即香港樓價跑贏大灣區樓價，但有關差距之後不斷向上（見圖4），即由去年第三季起大灣區便開始跑贏香港，且愈來愈明顯。

大家認為，大灣區樓價與香港樓價由跑輸變跑贏，是否跟香港去年反修例運動令社會出現動盪有相當巧合的關係呢？之後香港動亂情况雖稍減退，但疫情來襲，卻又有人說內地處理疫情較香港優勝，又造成另一股大灣區樓價上升的動力？

投資要成功 不能靠「內幕貼士」

投資要成功，不論是買股或買樓，最重要是什麼，是有內幕貼士嗎？根據筆者多年來的經驗，散戶最容易輸錢便是去聽貼士，其實所謂貼士，你是老幾？到你可以聽得到，已是不知是第幾手，反而可能是別人用內幕貼士來散貨的居多，要贏大錢，最重要辨別大趨勢，做好基本功，找到機會可以下大一點的注碼，然後耐性等待收成。

以樓巿而言，近年因有辣招稅，不能短炒，所以靠政策或消息入巿，實在作用有限，至於股巿，比如騰訊（0700）股價曾升數百倍以上，一兩個消息對於做決定，能夠推升股價多少？

現在距美國大選還有約3個月時間，相信不明朗因素特別多，不如趁機多做功課，才去「趁亂取勝」，筆者下周四便會和王弼首度合辦「天下大亂 如何趁亂取勝？」視像投資研討會，並獲朋友湯文亮博士和曾淵滄教授推介：

湯文亮：「投資搵錢不要靠所謂『消息』，應要有扎實的功夫，我推介王弼和球叔的投資Webinar，聽他們的分析肯定有所得着。」

曾淵滄：「 中美貿易戰，科技戰，金融戰……再加上全球疫情。怎麼辦？實際上現在正是機會處處，看你如何尋找。陸振球與王弼皆是成功的投資者。聽他們一席話，為自己加油。」

如讀者想查詢或報名參加上述的「天下大亂 如何趁亂取勝？」Webinar，可登入以下網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

[陸振球 樓市解碼]