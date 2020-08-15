遠金全層月租58萬 低舊租約三成

資料顯示，上述物業原由韓國銀行KEB HANA BANK租用，租期共3年，由2016年10月至2019年10月，當時月租約84.41萬元，意味上述新租金較4年前舊租約大跌約31%。

業主租金回報不足2厘

值得一提的是，物業由恆豐酒店李氏家族或相關人士於2016年以約3.57億元購入，當時以呎價約3.4萬元、曾創金鐘區商廈呎價新高紀錄，惟在淡靜商廈市道下，業主現時享的租金回報率不足兩厘。

另一方面，炮台山英皇道一個地舖早前易手，原業主蝕逾2,000萬元離場。土地註冊處資料顯示，上述炮台山英皇道367號上潤中心地下G2號舖，面積1,220方呎，在上月底以4,800萬元易手，呎價3.93萬元。

炮台山舖業主蝕2000萬離場

據悉，商舖過去由證券公司租用，早前約滿離場。原業主2012年11月以6500萬元購入，持貨逾7年，帳面蝕讓1700萬元或26%，若計入印花稅276.25萬元、佣金及交易雜費等，估計實際蝕讓逾2089萬元或32%。