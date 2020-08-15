新地石湖圍新增方案 住宅擬減六成至4000伙

另一提案倡建9000伙 增商業配套

上述發展位於元朗石湖圍丈量約份第105約多個地段和毗連政府土地，鄰近擬建的港鐵北環線新田站，項目早在2006年獲批建逾300幢洋房，發展商去年向城規會提交修訂方案，申請縮則發展，擬建25幢32至43層高住宅大廈，總共提供11,292伙、每伙平均面積484方呎的分層住宅，發展規模與新界東指標屋苑沙田第一城相若。

發展商新近呈交進一步資料，除包括回應部門意見，如修訂交通影響評估報告、排污影響評估等，同時提出兩個新附加方案。城規會文件顯示，其中一個附加方案，是將地盤分為1A、1B及餘下期數，1A及1B地盤的發展地積比率由原先的5倍，進一步提高至5.47倍，擬建3,980伙；餘下期數的發展則待新界北發展研究後再進行改劃。換言之，住宅單位數目暫時只3,980伙，較去年提出方案涉1.13萬伙減65%。

至於第二個附加方案，則是1A、1B期同增加地積比率至5.47倍，將建3,980伙，而餘下期數發展，將住宅部分地積比由原先的5倍降至3.47倍，擬建5,069伙。另外，非住宅的地積比由原先的0.5倍增至2.03倍，增加商業性發展以配合新界北整體規劃。此方案的住宅數目共9,049伙，較去年申請的1.13萬伙亦減少20%。

與置地合作 去年補地價涉21億

新地及置地去年5月完成項目補地價，涉21億元，若以2006年批出發展方案、涉約48.65萬方呎計，每呎樓面補價約4,317元。