舒淇渣甸山舊居3350萬易手

上述永安閣2座中低層A室，實用1260方呎三房間隔，原以3580萬元連車位放售，最新減價230萬元或6%，以3350萬元售出，實呎2.65萬元。相對去年8月同座、高一層面積相同的A室成交價3400萬元，兩者售價相若。單位曾由舒淇於2005年以1160萬元購入，至2014年以2338萬元售予章姓業主，9年帳面賺1178萬元或逾1倍，而該名章姓業主持貨至今6年沽出，帳面賺1012萬元，賺幅43%。

柏園特色戶3538萬沽呎價3萬 屋苑新高

另代理消息指，柏園一個頂層連天台單位，實用1161方呎，最新以3538萬元售出，實呎3.04萬元，成交價、呎價均創新高；原業主2014年以2423萬元購入，持貨6年帳面賺1115萬元或46%。

另一方面，反映7月20日至26日成交市况的中原城市領先指數CCL最新報180.57點，按周跌0.09%，連跌3周共0.66%，惟連續3周企穩180點；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報184.16點，按周則升0.35%，連續3周企穩184點上下；另外，CCL(中小型單位)報181.24點，按周升0.11%，結束2周連跌，連續3周企穩181點。

CCL樓價指數連跌三周

不過，豪宅方面表現較弱，CCL（大型單位）報177.13點，按周跌1.17%，跌幅為9周即逾兩個月最大，結束2周連升。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，上月初本地再現肺炎確診個案後，CCL隨即終止3周連升，並由近期高位181.77點回軟3周，累計微跌0.66%。另港島、新界東最新樓價指數均錄升幅，九龍、新界西則跌。