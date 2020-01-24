帝御．金灣或盡推全數240伙餘貨

新舊票合共逾萬張

帝御．金灣過去兩輪銷售成績理想，負責銷售的恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，帝御．金灣現時新、舊票合共逾1萬張（估計九成屬首兩輪向隅客的重新入票），日內擬再加推6號價單，涉樓盤約一成、即約62個單位，並有加價空間，連同早前已推出的5號價單，樓盤預計下周將推售約三成單位（即約180餘伙）。林指出，若市場反應理想，不排除盡推項目餘下所有單位（全數240餘伙）。

御海灣售21伙 累積套現11億

對樓市走勢，林達民認為，若疫情數字持續穩定，零售市况開始活躍，市道將轉趨樂觀，未來樓市將平穩樂觀。對近日疫情令市民關注環境衛生，林達民稱，項目各座住宅大堂及住客會所，均會引入NCCO納米氧聚解空氣淨化技術，讓住戶享受純淨、健康的生活環境。

至於新地御海灣，昨晚進行第三輪銷售，推出53伙發售，其中包括40伙以發價單先到先得形式發售，另有13伙以招標形式推出；據悉，項目至少售出21個單位（全屬發價單形式），佔發價單可售單位逾五成，使項目7月開售至今累售單位增至173伙、套現逾11.4億元，平均實呎1.84萬元。

龍譽四房海景戶呎售3.23萬

另內房保利（0119）旗下啟德龍譽，錄得本月第二宗買賣，為第2A座17樓A室，屬高座4房雙套連多用途房，可望維港景，實用1147方呎，成交價3710.99萬元，實呎3.23萬元。