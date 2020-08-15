本月首兩周新盤錄13宗大額成交 涉9億 分析：疫情下貴價物業難返高位

明報記者 林尚民

綜合市場資訊，新盤市場本月首14日暫錄約540宗成交，較上月同期約800宗下挫三成，但與6月同期相若，主因是新盤市場暫時僅屯門兩個大型項目推售，包括恒基物業負責銷售、香港小輪（0050）及帝國集團合作的青山公路青山灣帝御．金灣，以及新地（0016）海皇路御海灣。

整體新盤成交540宗 按月跌三成

另一邊廂，豪宅新盤卻連錄成交，據本報統計，本月至今暫錄約13宗成交價在4000萬元以上的大額買賣，最新一宗為恒地（0012）馬鞍山迎海，昨透過招標，以5038萬元售出第2期迎海‧星灣20座地下及1樓A室複式戶（連車位），單位實用2794方呎連828方呎花園，實呎18031元，買家成交期為90日。

可留意的是，九龍大額一手分層物業的銷售表現甚為標青，信置（0083）、中電（0002）旗下何文田嘉道理道ST. GEORGE'S MANSIONS，本月暫沽兩伙，其中實用2140方呎的1座16樓A室4房戶，新近以1.15億元售出，實呎逾5.37萬元，成交價暫為今年九龍一手分層標準戶新高。

何文田啟德貴價盤成交表現標青

此外，啟德區內新入伙的3個新盤，包括天寰、OASIS KAI TAK、龍譽，本月迄今合共錄得3宗大額一手成交，合共吸金逾1.33億元。

另嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山，昨日、今日及下周二均有標準單位招標；其中最新上載的銷售安排，是推出實用1760方呎的2座5樓A室3房3套房單位，於下周二（18日）招標，相信短期內將會再錄大額成交。

緹山連推3標準戶分3日招標

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，在加強版限聚令影響下，相信本月新盤總成交將少於1000宗，惟他認為，豪宅盤大都以招標形式出售，受限聚令影響較細，而且這類客人一般「啱心水、有實力」便會出手，相信只要價錢適合，這類單位仍可以錄得成交。陳續指，在疫情和社會形勢影響下，雖然這類豪宅的價錢，短期內難重回早前樓市高峰期的價位，但某些供應罕有、或具特色之物業，仍有機會以高價售出。