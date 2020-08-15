《要塞英雄》下架 蘋果Google被控

Epic推新購買方式 圖避抽佣

Epic的數據顯示，在2017年首次推出的《要塞英雄》，已在全球擁有超過3.5億註冊玩家。這款遊戲可免費下載，但通過在遊戲內出售附加商品來賺取收入。若玩家通過新機制直接向Epic進行購買，可享20%折扣優惠。蘋果和Google分別指此舉違反應用內購買機制。

在《要塞英雄》從App Store下架後，Epic在加州的聯邦地方法院起訴蘋果公司，指控其向移動設備分發軟件及處理數碼內容支付方面存在壟斷。根據起訴書，Epic不打算向蘋果尋求金錢賠償，但要求法院發布禁令，終結蘋果「不合理且不合法的做法」。

Epic周四又公開惡搞蘋果公司著名的《1984》廣告。原版廣告根據英國名作家George Orwell的小說《1984》創作，內容介紹蘋果當時即將推出的Mac機，暗示其將打破IBM的「老大哥」式壟斷。惡搞版的「老大哥」則變成蘋果。

與此同時，Epic也向Google提出訴訟，但涉及的壟斷指控有別。不同於蘋果iOS系統的用戶，Google安卓系統的用家仍可透過其他安卓應用商店或Epic官方商店下載該遊戲。Epic對Google的指控，是針對Google阻撓手機製造商OnePlus及LG，與其合作推出特別版本《要塞英雄》。

（綜合報道）

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