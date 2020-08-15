美7月零售增1.2%遜預期 分析：新紓困方案受阻 恐進一步打擊消費

電子產品家電銷情佳 增逾兩成

美股早段窄幅上落，科技股下滑，但可望受惠於經濟重啟的航空股、郵輪股普遍向上。美國10年期國債孳息率在0.7厘水平靠穩。債息上升令金價受壓。金價在連升9周後本周回落，現貨金昨在每盎司1950美元左右徘徊。國際能源署（IEA）及油組下調今年的原油需求預測，布蘭特期油昨晚跌穿每桶45美元。

消費者開支為美國經濟活動貢獻三分之二。包括油站、餐廳、商店及網上銷售的零售銷售額，在5月錄得雙位數的升幅後，6月再按月增長8.4%，這部分由於家具和家電銷售額大幅增長。但由於疫情在上月加劇，導致商業活動重啟再次放緩。

失業救濟金枯竭 家庭消費趨謹慎

不過撇除汽車銷售，7月零售銷售額增長1.9%，較預期高出0.7個百分點。上月的電子產品及家電銷售額繼續大幅增加，按月增長兩成以上。至於飽受疫情打擊的酒吧及餐廳零售額，7月按月增長5.7%。美國密歇根大學8月消費者情緒指數初值為72.8，高於分析師預期。

美國第三季GDP的反彈力度，將很大程度取決於美國人的購物意欲及購買力。美國國會目前就新一輪紓困方案的談判陷入僵局，總統特朗普已簽署行政命令，向失業者每周額外發放300美元的聯邦救濟金，取代之前每周600美元的額外津貼，預計相關款項在數周後才能發放。

研究機構GlobalData的零售分析師桑德斯（Neil Saunders）稱，由於失業救濟金枯竭，很多家庭的消費變得謹慎。不少消費者正期待政府向每名成人發放新一輪的1200美元支票，以應付日常開支。

《華爾街日報》指出，近期消費者支出和經濟狀况雖然起伏不定，但整體趨勢持續增長。過去3個月，美國就業市場職位增加數百萬個。上周的首次申領失業救濟人數跌至100萬以下，是美國疫情在3月中加劇後首次，但全國職位仍較2月疫情爆發前減少近1300萬個，而最新失業率仍處於10.2％的高位。

大馬次季GDP跌17% 金融風暴後最差

另外，昨公布的歐元區次季GDP修正值，按季收縮12.1%，跟初值相同，創1995年有紀錄以來最大跌幅。馬來西亞次季GDP則按年收縮17.1%，為1998年第四季以來最差的表現。

（綜合報道）

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