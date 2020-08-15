南豐創辦人長女欠債 美裁非可信證人

共結欠5.3億元 陳慧芳傳籌備上訴

陳慧芳是於1995年向Rostack借款3000萬美元，年息10厘，要於2010年清還，但是她自2007年沒有還本還息，到2009年5月共欠逾3600萬美元本息，雙方多次商討不果致興訟。陳慧芳曾作辯稱，父親送贈雙熊牧場給她，因此該貸款並非欠Rostack的債務，她父親更在2005年2月8日的家庭會議留字條謂送贈她3400萬元貸款。

法院卻指出，其他證人作供顯示陳慧芳非可信的證人，發現她從Rostack取得500萬美元作首期，另獲950萬美元支付發展費，甚至曾要求父親餽贈現金支付利息。另未有證據支持她代父持有物業及要求減少付息。一旦她父親放棄追回本息，陳慧芳反而要就獲益繳稅，因此證明債務協議存在，「承認不容反悔」原則不適用。據稱截至今年7月，陳慧芳共結欠逾6780萬美元待還，折合5.3億港元。

本港法庭曾批陳慧慧不誠實

在本港，陳氏姊妹爭產案經年，2016年底陳廷驊的妻子楊福娥申請撤銷原有分產安排，獲判勝訴及平均分產一案，該案的法官便指出，陳廷驊次女、即陳慧芳的妹妹陳慧慧是不誠實的證人，對姊姊有根深蒂固的成見。