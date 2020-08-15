南豐創辦人長女欠債 美裁非可信證人

【明報專訊】已故「棉紗大王」南豐集團創辦人陳廷驊的長女陳慧芳，被她父親生前旗下的Rostack Investments Inc.追討3000萬美元（約2.34億港元）貸款一案，美國加州原審法院在7月23日頒判辭指出，陳慧芳聲言她父親解除貸款、送贈該筆用於購入美國猶他州雙熊牧場的貸款之說法不可信，亦未能證明陳廷驊示意解除她的欠款，因此判她敗訴。據了解，陳慧芳一方正籌備上訴。
共結欠5.3億元 陳慧芳傳籌備上訴
陳慧芳是於1995年向Rostack借款3000萬美元，年息10厘，要於2010年清還，但是她自2007年沒有還本還息，到2009年5月共欠逾3600萬美元本息，雙方多次商討不果致興訟。陳慧芳曾作辯稱，父親送贈雙熊牧場給她，因此該貸款並非欠Rostack的債務，她父親更在2005年2月8日的家庭會議留字條謂送贈她3400萬元貸款。
法院卻指出，其他證人作供顯示陳慧芳非可信的證人，發現她從Rostack取得500萬美元作首期，另獲950萬美元支付發展費，甚至曾要求父親餽贈現金支付利息。另未有證據支持她代父持有物業及要求減少付息。一旦她父親放棄追回本息，陳慧芳反而要就獲益繳稅，因此證明債務協議存在，「承認不容反悔」原則不適用。據稱截至今年7月，陳慧芳共結欠逾6780萬美元待還，折合5.3億港元。
本港法庭曾批陳慧慧不誠實
在本港，陳氏姊妹爭產案經年，2016年底陳廷驊的妻子楊福娥申請撤銷原有分產安排，獲判勝訴及平均分產一案，該案的法官便指出，陳廷驊次女、即陳慧芳的妹妹陳慧慧是不誠實的證人，對姊姊有根深蒂固的成見。