核心盈利升22％ 李寧股價破頂

帶動安踏股價齊破頂

李寧績後股價急升，最高曾升一成至32.3元，收市報31.55元破頂，升8.42%；帶動本月底公布業績的安踏（2020）同樣破頂，升3.69%至83元。

李寧上半年收入下跌1.2%至61.81億元，毛利30.57億元，按年跌1.65%，毛利率亦跌0.2個百分點至49.5%。集團首季整體零售流水跌近20%，上半年則跌11%，反映第二季有所改善。

高坂武史指出，未來會有節奏地消化庫存，不希望以一刀切的方式，而忽視毛利率水平。上半年市場競爭的確較為激烈，不過下半年疫情仍有很多不確定因素，集團不會因同業而決定折扣程度，最重要是保證集團營運的穩定及健康，因應庫存調整折扣率，令整體庫存在可控範圍內。截至今年6月底，集團存貨周轉天數為84天，按年增加10天。

無明確銷售點目標

截至今年6月底止，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）共有5973個，較去年底淨減少476個銷售點，當中零售業務淨減少53個；批發業務淨減少423個。中國李寧YOUNG的銷售點數量共有1010個，較去年底淨減少91個。高坂武史表示，由於疫情影響有很多不確定性，下半年沒有明確銷售點目標，如果經評估後沒有改善可能、虧損的店舖就會關店，開店方向亦一樣，包括考慮盈利及營運效益等因素。