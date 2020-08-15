核心盈利升22％ 李寧股價破頂

【明報專訊】體育用品股李寧（2331）公布，上半年純利按年下跌14.1%至6.83億元（人民幣、下同），撇除去年同期一次性與經營無關的損益則升22％，淨利率11.1%。集團聯席行政總裁高坂武史昨指出，疫情發展有很多不確定性，下半年零售市道仍說不清楚，重要是平穩過渡疫情，並做好過後的準備。集團一直堅持開源節流、控制庫存，經營效率有所提升，冀今年淨利潤率可達10.5%以上。
帶動安踏股價齊破頂
李寧績後股價急升，最高曾升一成至32.3元，收市報31.55元破頂，升8.42%；帶動本月底公布業績的安踏（2020）同樣破頂，升3.69%至83元。
李寧上半年收入下跌1.2%至61.81億元，毛利30.57億元，按年跌1.65%，毛利率亦跌0.2個百分點至49.5%。集團首季整體零售流水跌近20%，上半年則跌11%，反映第二季有所改善。
高坂武史指出，未來會有節奏地消化庫存，不希望以一刀切的方式，而忽視毛利率水平。上半年市場競爭的確較為激烈，不過下半年疫情仍有很多不確定因素，集團不會因同業而決定折扣程度，最重要是保證集團營運的穩定及健康，因應庫存調整折扣率，令整體庫存在可控範圍內。截至今年6月底，集團存貨周轉天數為84天，按年增加10天。
無明確銷售點目標
截至今年6月底止，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）共有5973個，較去年底淨減少476個銷售點，當中零售業務淨減少53個；批發業務淨減少423個。中國李寧YOUNG的銷售點數量共有1010個，較去年底淨減少91個。高坂武史表示，由於疫情影響有很多不確定性，下半年沒有明確銷售點目標，如果經評估後沒有改善可能、虧損的店舖就會關店，開店方向亦一樣，包括考慮盈利及營運效益等因素。