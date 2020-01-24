人行一周放水4900億 預告下周續做MLF

人行昨日亦預告，將於17日（下周一）對本月到期的中期借貸便利（MLF）進行一次續作，具體金額根據市場需求等具體數據確定，據統計，本月15日和26日分別有4000億和1500億元MLF到期。

此外，銀保監主席郭樹清接受央視訪問時表示，網貸平台專項整治工作經過兩年多的集中整治，工作或在年底結束，轉入常規監管，至今年6月底只有29間仍在營運，較最高峰時的五、六千間大幅減少。

郭樹清在訪問中表示，出借人有8000多億元資金沒能回收，部分很難收回來，只要有追回希望，會配合公安追查，以償還投資者出資。

郭樹清料今年不良貸款3.4萬億

人行因應新冠肺炎疫情，放寬中小微企貸款延期還本付息至明年3月，郭樹清表示不少貸款延期，一些不良資產問題在明年才會暴露，他預計今年全年銀行業將處置不良貸款3.4萬億元，比去年的2.3萬億元增加。