7月工業增加值持平 固投符預期

沈建光：結束4連升 生產臨瓶頸

京東集團副總裁、京東數科首席經濟學家沈建光表示，工業增加值結束連續4個月的回升，顯示工業生產面臨瓶頸；投資主要依賴地產基建支撐，製造業投資維持低迷。7月房地產投資按年升11.7%，其中施工面積和新開工面積繼續上升，商品房銷售明顯好轉，基建投資按年增幅略降至7.7%，但仍明顯高於去年水平。然而，製造業投資延續低迷，7月按年減少3.1%，絕大多數行業受制於利潤欠佳，投資意願低迷。此外，民間投資亦顯著差過國企投資。

招商證券宏觀經濟分析師高明則表示，工業整體低過預期，可能是受南方洪災以及疫情等影響，但工業結構有所提升，製造業仍在加速，投資總體趨勢改善。

沈建光認為，總體而言中國經濟延續緩慢復蘇趨勢，地產和基建投資無疑是目前內需的最大支撐，接下來面對的結構性矛盾，包括供應與需求、實體與金融、不同行業、不同類型企業之間的矛盾，以及嚴峻的外部形勢之下，中國經濟仍面臨挑戰。