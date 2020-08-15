內地7月零售續跌1.1％遜預期 分析：憂疫情就業 下半年不樂觀

明報記者 陳子凌

7月社會消費品零售總額按年跌1.1%，反映內需反彈繼續乏力，雖然在基數回落之下，汽車零售按年大幅反彈12.3%；金銀珠寶因貴金屬價格走高而回升7.5%。但扣除汽車消費的話，零售總額跌幅還要擴大至2.4%，這主要因為餐飲、服裝鞋帽、家用電器、家具等非生活必需消費仍然負增長，化妝品、辦公用品、通訊器材等消費亦增幅回落。

廖群：水災加中美摩擦 市民消費有警戒

消費持續不振，累計首7個月社會消費品零售總額跌9.9%。雖然自年初疫情爆發後，零售額每月跌幅都有所收窄，但遲遲未能重拾增長，尤其是內地在第二季復工復產之下，5月以來市場對消費增長的預期都被高估。

信銀國際首席經濟學家廖群表示，消費之所以屢屢不似預期，一來復工復產具有一定強制性，又關係到「飯碗」，民眾難以選擇，消費就可以自主取捨，隨時決定花得多還是花得少，同時，部分地區小規模爆發疫情、水災及中美摩擦這些突發情况，令市民對消費預期產生警戒，使零售復蘇速度較市場判斷為弱。

廖群續稱，考慮到消費佔GDP比重已超過55%，假設全年GDP增長2.5%，則下半年經濟增長要達到6%，那麼下半年消費增長就必須要有3%以上；因此，下半年經濟復蘇程度有多大，就要看消費能夠復蘇到什麼程度，這個關鍵就要看消費者的心理，所以他認為，下半年國家政策應該以促進消費為重點，並根據消費復蘇的速度調整政策力度。

雖然中央領導人近日多番祭出「內循環」口號，但有分析師指出，就業壓力較大仍是壓制消費主要原因。華興證券首席經濟學家兼首席策略師龐溟認為，疫情的不確定，對就業和工資的擔憂都會令市民消費繼續保持一定的謹慎觀望。

失業率5.7% 青年失業率增3.3百分點

據統計局數據，7月份城鎮調查失業率為5.7%，與6月持平，但發言人傅凌暉提醒，今年大學畢業生達到874萬人，創歷史新高，隨着7月份他們進入勞動力市場，20歲至24歲大專及以上人士失業率已因此比去年同期高3.3個百分點，對這一組別的就業壓力問題亦不能忽視。澳新銀行駐上海經濟學家邢兆鵬也稱，內地經濟復蘇步伐已經放慢，增長需要更長時間才能恢復到潛在水平。