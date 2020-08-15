美證交會要求愛奇藝 回應沽空機構指控

愛奇藝周四公布次季業績，透露該公司遭SEC要求提供2018年1月以來的財務和運營紀錄，以回應沽空機構Wolfpack Research今年4月對其提出的指控。

愛奇藝：已聘顧問內部審核

愛奇藝表示，公司正在與SEC合作，已經聘請顧問做內部審核，檢視沽空機構對公司的關鍵指控，惟目前無法預測調查的時間和結果。

沽空機構渾水今年4月協助Wolfpack對愛奇藝進行研究，認為愛奇藝將去年營收最多誇大130億元人民幣，並高估訂閱用戶數量約42％至60％。當時公司表示堅決否認有關指控。

愛奇藝為中國四大串流影音平台之一，2018年於美國納斯達克掛牌上市，市值超過165億美元。日前內地媒體引述消息報道，愛奇藝與瑞信商討回港二次上市事宜，目前仍處於初級階段，暫未披露交易規模及時間表。

愛奇藝2020年次季收入按年增4%至74億元人民幣，期內虧損14億元人民幣；去年同期則蝕23億元人民幣。截至今年6月底，愛奇藝總訂閱會員人數較去年同期多4％，錄1.049億名，其中99.4％為付費會員。