國泰7月載客量挫98.7% 運力回復至約7%

貨運量按年跌近四成

貨運方面，兩家航空公司在7月運載的貨物及郵件合共10.21萬公噸，按年跌39.8%，運載率75.8%，按年升12.7個百分點。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力跌44.5%。

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，7月初的載客量因經香港轉機的過境旅客人數增加而有輕微改善，曾將運力由6月的4%升至7%，但7月下旬再爆發新一波疫情，令7月客運量升幅較運力遜色，運載率更跌至23.4%。

對於早前機管局指自今日（15日）至10月15日恢復內地機場出發的旅客可經香港轉機或過境到其他航點。國泰對此表示歡迎，認為將有助增加其經香港樞紐的客量，並為內地提供前往世界各地的重要聯繫。