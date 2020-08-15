國泰7月載客量挫98.7% 運力回復至約7%

【明報專訊】新冠疫情影響持續，國泰（0293）因應需求疲弱而繼續大幅削減運力。國泰與國泰港龍在7月合共載客量按年挫98.7%，載運貨物量按年跌39.8%，運力僅回復至約7%。集團披露，因應新一輪疫情再度於香港及其他地區出現，故將8月、9月的運力調整為8%。集團曾在7月估計8月運力可達10%，惟行政總裁鄧健榮日前已將目標向下修訂，表示由於短期內未見客運量會有明顯復蘇，因此8月及9月的運力將維持約8%，預料至少要到10月才會再作調整，惟仍然要視乎各地政府放寬旅遊限制情况。國泰與國泰港龍航空7月共載客4.3萬人次，按年跌98.7%；乘客運載率跌62.6個百分點至23.4%；以可用座位千米數計運力則跌92.9%。
貨運量按年跌近四成
貨運方面，兩家航空公司在7月運載的貨物及郵件合共10.21萬公噸，按年跌39.8%，運載率75.8%，按年升12.7個百分點。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力跌44.5%。
國泰顧客及商務總裁林紹波表示，7月初的載客量因經香港轉機的過境旅客人數增加而有輕微改善，曾將運力由6月的4%升至7%，但7月下旬再爆發新一波疫情，令7月客運量升幅較運力遜色，運載率更跌至23.4%。
對於早前機管局指自今日（15日）至10月15日恢復內地機場出發的旅客可經香港轉機或過境到其他航點。國泰對此表示歡迎，認為將有助增加其經香港樞紐的客量，並為內地提供前往世界各地的重要聯繫。