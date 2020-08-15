壹傳媒股價飈 黎智英：無意股本融資

【明報專訊】本周初被警方以涉嫌違反《港區國安法》拘捕的壹傳媒（0282）主席黎智英，獲釋後與一眾管理層，包括同樣被捕的執董、營運總裁兼財務總裁周達權及執董兼行政總裁張劍虹昨出席股東周年大會。黎智英在會上多次否認被捕一事會影響壹傳媒的營運，他自身「負責（公司）長遠嘅嘢，諗big picture ，就算有影響一年半載都不會改變」，同時重申財務上亦不會受事件影響，亦無意因應壹傳媒股價上升做股本融資，「都係靠我自己」。
黎智英表示，壹傳媒的管理團隊長時間合作，應做的項目會繼續，一切有長遠計劃。會後張劍虹被問到對於網民買入壹傳媒股份作支持，他直言「買股票支持唔到我哋公司」，亦不知悉股份買賣情况。
對於公司股價連日大幅波動，周達權稱「與聯交所有溝通，聯交所要求停牌就會，但股價波幅我哋控制不到」，又說不便透露證監聯絡情况。壹傳媒昨一度升逾42%，其後回軟，收報0.4元，升5.3%，成交額2.1億元。
張劍虹會後透露，《蘋果日報》周二印刷量創新高達55萬份，銷量有51萬份，訂閱及廣告亦有增加。惟往後的情况「唔知會持續幾耐，好難評估，但感謝香港人對《蘋果日報》的支持，會更加努力，不會輕易畀佢無咗，香港《蘋果日報》一定會繼續存在，多謝香港人。」
張劍虹：周二《蘋果》銷量51萬份
對於今次被捕一事的看法，黎及張均指不能回答及估計法律問題，「告唔告得入我哋唔知」，黎指「難唔難睇係觀眾看法」。至於《蘋果日報》早前入稟高等法院要求警方退回文件，張劍虹稱入稟後會排期處理，他獲釋後並未再獲警方聯繫，並說「國際社會的關注對我們很重要。」
根據中央結算系統的資料，本周二壹傳媒一度升至1.96元及成交逾42億元那天，持倉增加最多的券商分別是中銀香港、匯豐銀行及富途，估計與散戶加入炒作有關。