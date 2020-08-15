壹傳媒股價飈 黎智英：無意股本融資

黎智英表示，壹傳媒的管理團隊長時間合作，應做的項目會繼續，一切有長遠計劃。會後張劍虹被問到對於網民買入壹傳媒股份作支持，他直言「買股票支持唔到我哋公司」，亦不知悉股份買賣情况。

對於公司股價連日大幅波動，周達權稱「與聯交所有溝通，聯交所要求停牌就會，但股價波幅我哋控制不到」，又說不便透露證監聯絡情况。壹傳媒昨一度升逾42%，其後回軟，收報0.4元，升5.3%，成交額2.1億元。

張劍虹會後透露，《蘋果日報》周二印刷量創新高達55萬份，銷量有51萬份，訂閱及廣告亦有增加。惟往後的情况「唔知會持續幾耐，好難評估，但感謝香港人對《蘋果日報》的支持，會更加努力，不會輕易畀佢無咗，香港《蘋果日報》一定會繼續存在，多謝香港人。」

張劍虹：周二《蘋果》銷量51萬份

對於今次被捕一事的看法，黎及張均指不能回答及估計法律問題，「告唔告得入我哋唔知」，黎指「難唔難睇係觀眾看法」。至於《蘋果日報》早前入稟高等法院要求警方退回文件，張劍虹稱入稟後會排期處理，他獲釋後並未再獲警方聯繫，並說「國際社會的關注對我們很重要。」

根據中央結算系統的資料，本周二壹傳媒一度升至1.96元及成交逾42億元那天，持倉增加最多的券商分別是中銀香港、匯豐銀行及富途，估計與散戶加入炒作有關。