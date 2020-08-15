金融股比重降 料11億被動資金流出匯控

金融股整體比重，由49.03%降至45.47%。以7月底與恒指掛鈎的交易所買賣基金，所管理資產197億美元（約1256.75億港元）計算，將有11億元被動式資金從匯控淨流走，較其昨日成交額更多，友邦則有7億元淨流走。

至於其他金融股，建設銀行（0939）比重由7.58%降至6.97%，流走被動式資金9.37億元，中國平安（2318）比重由5.94%降至5.46%，港交所（0388）比重由5.31%降至4.9%。

分析：友邦比重低於10% 股價影響大

截至昨晚9時，匯控倫敦股價比本港收市低0.75%。利達LW A.M.基金經理黃耀宗認為，調整對短線股價難免有影響，特別是友邦比重調低於10%，稍為出乎市場預料，對股價影響會較大。