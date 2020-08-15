恒指牛皮 美團炒染藍再升4%

恒生科指窄幅波動

染藍大熱昨日個別發展，美團（3690）升3.97%，阿里巴巴（9988）受或成下個美國制裁目標的消息拖累，下跌0.56%，藥明生物（2269）跌1.52%，小米（1810）升0.92%。

多次傳出或晉身藍籌股的安踏（2020）升3.69%。收市後被剔出藍籌的信置（0083）昨升0.53%、旺旺（0151）和神華（1088）分別跌0.34%和1.23%，最終沒被踢走的太古（0019）跌2.97%。

分析：恒指料24600至25500點波動

恒指和科指昨日皆窄幅上落，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，從昨日成交偏低，反映市場觀望季檢結果。他認為恒指向上再升的空間不大，投資者缺乏買貨的動力，科技股亦受中美爭議等因素拖累，不過本港市場流動性充足，提供支持，預料恒指暫時在24,600點至25,500點間波動。

不過，他提醒，部分非藍籌股，例如過去上升比較多的物管股、製藥股、教育股開始下滑，同時傳統經濟股的基本因素仍然不明朗，認為股市並非如指數所反映般穩定。