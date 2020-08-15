美團染藍大熱倒灶 恐引發沽壓 阿里小米藥明納入 信置旺旺神華剔出

明報記者 馬迪帆、歐陽偉昉

阿里巴巴在下月起佔恒指權重5%，小米及藥明生物分別佔2.59%及1.75%。騰訊（0700）進行技術調整後，權重將由昨日收市後的11.48%回落至10%的上限。

國指剔走比亞迪信証國藥

雖然「染藍」落空，但國指方面，阿里、美團及小米全部獲納入，阿里、美團獲最高5%權重，小米佔3.73%。國指將剔走比亞迪（1211）、中信証券（6030）及國藥（1099）。恒生綜合指數方面，本次納入32隻股份，包括7隻未盈利生物科技股（B股），包括康方生物（9926）及諾誠健華（9969）等，不過納入綜指只是符合港股通投資條件之一，實際上需待滬深交易所正式公布，才確定有哪些股份獲加入港股通的投資範圍。

根據恒指公司數據，截至7月31日，與恒指和國指掛鈎的交易所買賣產品的資產管理分別約197億美元和54億美元，意味阿里巴巴在兩指數將錄得97.9億元被動資金淨流入，相等於阿里昨日成交額的3倍。小米及藥明料吸納被動資金39.79億元及26.89億元，相等於昨日成交額的2.6倍及7.8倍。

恒指公司：全面檢討或增成分股數目

本次變動生效後，騰訊、阿里、小米3隻股份合計佔恒指17.59%。恒指公司昨宣布，鑑於新經濟行業在港快速發展，將全面檢討恒指成分股，檢討內容將涵蓋揀選成分股方式、成分股數目、權重、行業及地域分佈等，將於6個月內向指數顧問委員會匯報結果，屆時成分股數目或會增加。目前恒指及國指成分股數目均已達50隻上限。

市場此前估計美團為「染藍」大熱，自5月中恒指公布諮詢結果以來，美團股價升累積八成（見圖），帶動其在港流通市值破萬億元。東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，這段期間買入美團的投資者，不完全因為憧憬其染藍，主要看好其業務。美團業績將逐步復蘇，加上業務模式具潛力、具龐大客戶網絡，股份長線仍值得持有。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，美團不獲「染藍」是意料之外，料不少投資者此前也「估錯」，相信股價短期或出現回調。