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蘇格蘭私人島500餘萬起 買家追求遠離人煙 疫情下需求增

【明報專訊】自新冠肺炎疫情爆發，防疫措施講求保持社交距離，改變了人們原有生活模式，對私人空間更有要求，包括一些遠離人群的地方如私人島，外界興趣明顯增加，如早前有富商僅依靠影片便買入了一個愛爾蘭無人島。萊坊合伙人Tom Stewart-Moore表示，疫情後更多人期望搬出城鎮，對私人島需求明顯增加，特別是亞洲及中國買家。不過，私人島地價便宜或許吸引不少目光，但後續投入建設保養費用高昂，更遠高於島價，而且政府會設有不少規劃限制，過去便出現不少島主寧願大幅割價轉讓的例子。

提到私人島，太多數人都會聯想到為價值不菲、富豪們的玩意。不過，原來仍有不少私人島，其實比本港樓價更便宜，百多萬元甚至十多萬元有交易。根據私人島買賣網站Private Islands顯示，現時全球共有697個小島出售，售價可低至由2.5萬美元（19.38萬港元）起。

富豪擲4000萬隔空買私人島

新冠肺炎疫情爆發後，市場對私人島興趣看似有增加迹象。例如早前有一名富豪，在疫情期間僅透過影片及相片了解後，未有親身參觀，便花了630萬美元（約4882.8萬港元）購入一座位於愛爾蘭海岸的私人島馬島（Horse Island）。該島擁有3個海灘、7幢房屋及自然野生動植物，人口最高峰曾達到137人，直到1960年代島上居民全數離開，礦場和村莊也逐漸變廢墟。經多番轉手後，現時島上更有別墅，私人碼頭、直升機停機坪、遊戲室、健身房及網球場等。

萊坊合伙人Tom Stewart-Moore表示，隨着疫情全球爆發，更多人期望搬出城鎮，對私人島的需求有所增加，主要目的都是期望與家人有個私人地方，部分則打算用作出租。縱使需求上升，由於蘇格蘭樓市只重啟一個多月，今年以來還未出售任何島嶼，故仍難判斷會如何影響私人島價格。他指買島人士主要考慮面積大小、私隱度、建屋範圍以及交通等。除了北美地區、加勒比海及南太平洋等地，英倫三島都有不少私人島出售。其中於蘇格蘭出售的大多數私人島，一般都在蘇格蘭西海岸外，交通較為不便，在中部且靠近格拉斯哥機場的小島並不常見。

而位於蘇格蘭北部的Inchconnachan島，佔地達到103英畝，相當於41.6公頃，等同接近兩個維園的面積。該島鄰近蘇格蘭大城格拉斯哥，離格拉斯哥國際機場約半小時車程，乘船到碼頭後離最近小鎮盧斯（Luss）僅5分鐘車程，目前售價約504萬元。不過，500萬元只是單計小島價格，如果建屋則要預算80萬至100萬鎊（813萬至1016萬港元）。而且，島上設施尚未完成翻新及開發，但已獲發改建許可，可把島上舊屋翻新成小屋、船屋和碼頭等設施。

加拿大私人島最多 最平百萬元起

說到全球最多私人島的地方，集中在北美地區特別加拿大，有不少內陸湖。其中不少位於加拿大的聖勞倫斯河及千島群島一帶，共有約1700個大大小小島嶼，除了一些被政府劃作保育外，不少都是私人島，一般售價為20萬至30萬加元（117萬至175萬港元），當地中收入家庭都可買得起一個島。買島風氣由西方先興起，但近年亞洲及中國買家對私人島的興趣漸增。內地更早有一個中國島主聯盟，由一個擁有逾40多座私人島的商人林東成立，聯盟成員擁有的小島主要集中在沿海省份、長三角和珠三角地區，以及小部分於海外。

須留意業權 建設成本或超島價

不過，買私人島嶼就如同購買土地，要留意私人島屬永久業權（Freehold）還是租賃業權（Leasehold），後者會有年期限制。而且，私人島最大問題為食水、電力及交通等基本設施，要先了解島上是否已有相關設施，但若自行興建小型海水化淡裝置、家用太陽能充電及出入用小艇等，於外國有關費用未必太高昂。而且，政府亦有可能設定島上的規劃限制，或者有保育要求。例如蘇格蘭的Inchconnachan島，當局批准可建2層樓高的4房小屋，並在後方興建一個1房的保安小屋。不過，縱使島主買入後，在島上度假也有日數限制，1人小屋更只能聘用當地居民作保安入住。

明報記者 王俊騏

[海外置業錦囊]

相關字詞﹕永久業權 私人島 加拿大 新冠肺炎疫情

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