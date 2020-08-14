經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：取消「香港製造」 一定有影響

【明報專訊】美國國務卿蓬佩奧宣布取消「香港製造」，以後去美國的貨物全部都要用「中國製造」，代表一國兩制完結。有老友問取消「香港製造」對香港有何影響，對美國又有何影響。老實說，影響當然有，而且很大鑊，如果在30年前的話，對美國影響可能大過香港。

大家都知道美國與香港有貿易順差300億美元，現在美國取消香港的特殊待遇，關稅與中國看齊，即是美國可以向香港徵收25%額外關稅，但我聽唔到香港要向美國貨物加徵關稅。

換句話說，在關稅方面，美國可以完勝，但將「香港製造」變成「中國製造」，中國政府就有權向美國輸港的貨物加徵關稅，似乎對美國不利多於對香港不利，美國政府似乎未考慮到這個因素。

香港製造中國製造早一體化

如果「香港製造」變「中國製造」發生在30年前就大件事，當時的「香港製造」是很值錢，美國將全世界的一半成衣配額給了香港，但香港只是彈丸之地，又怎可能生產美國所需要的成衣數量，即使一半都做不到，當時差不多所有「香港製造」的成衣主要工序都是「中國製造」，所以，基本上「香港製造」及「中國製造」早已一體化，不過，又不能夠說現在沒有影響，尤其是在中秋節之前。

有長居在美國紐約的老友托我幫佢買10盒半島酒店嘉麟樓月餅送給友人，我亦早已預訂了，但老友昨日取消，佢話美國唔准貨物以「香港製造」入口，他無辦法向朋友證明月餅是「香港製造」，因為可能由上海半島酒店製造。

我話此事容易，我將「香港製造」的半島月餅寄去多倫多，請老友自己去攞，我相信老友自己帶返美國是不會被沒收，老友話都是一個辦法，不過就很麻煩，最後都是取消了。所以，取消「香港製造」對香港有沒有影響，我認為應該是有的。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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