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譚新強：叛國者下場都是悲哀的

【明報專訊】周一黎智英等人被捕後，有位一向熱心參與中美交流的美國朋友，發短訊給我，善意提醒我香港新聞自由已嚴重受損，所以寫文章和發言時，務必額外小心！非常感激朋友關心，但實在有點啼笑皆非。我告訴他，過去一年，香港言論和新聞自由，確實嚴重受損，我的言論也實在小心了很多，去年曾被滅聲，失去一個專欄，但並非因政府審查，真正原因大家都應該很清楚──有一段長時間，香港被恐怖暴力籠罩着，說多一句話都會被人攻擊（現在仍是），不止是網上暴民的惡毒謾罵，甚至有非常實在的人身安全問題！

香港理性客觀傳媒確已死! 大部分傳媒嚴重偏頗，竟恐怖地支持暴動、暴亂，甚至暴力！在美國，連最支持BLM的傳媒都不會贊同或遮掩街頭暴力！香港傳媒，即使目睹最殘忍、喪盡天良、滅絕人性的暴行，例如大班兇徒瘋狂襲擊無辜市民，這些埋沒天良的所謂記者，仍只會冷血地袖手旁觀，繼續拍攝血腥暴行，更努力幫忙遮掩兇徒面貌，行徑非常可恥！

我轉發了數段黎智英早前的視頻給美國朋友，普通話、粵語和英文各一段，內容都差不多，公開要求美國干預中國內政，支持反香港政府行動，甚至公然邀請CIA幫手，最想美國總統特朗普推翻中國政府，如成功，他認為十個諾貝爾和平獎都可拿到！我朋友雖不懂中文（將找人翻譯），但看完視頻，聽到CIA，大概理解內容，馬上告訴我，如這種言論發生在美國，此人肯定很快進入監獄！

黎智英出生和成長於貧困的中國內地，缺乏教育，到港後奮鬥成功，本成佳話。自我進修亦是好事，但始終不懂科學和欠缺理性分析力，可惜。八九民運，更鞏固了他對內地的偏見和憎恨，拒絕相信中國有能力改變和進步。更漠視過去30年，中國和平崛起，成功發展經濟，大量人民脫貧，政府因而得到廣泛人民支持等鐵一般事實（如不相信，邏輯上更不該盲目仇恨甚至襲擊內地人）！當然難題仍一大堆，社會、環境、外交、經濟和科技等，但絕不可過度偏激，反科學化否定客觀巨大成就。

相信法庭對黎智英等人必會依法判決。這些視頻應是7月1日前拍的，既然《港區國安法》大方地放棄追溯權，所以不會因此而入罪，需要證明的是7月以來，這些人有否繼續這類違反《港區國安法》的言論和行為。

美國針對中國的行動不斷升級，招數層出不窮。上周五美國竟然宣布所謂「制裁」一班內地和香港官員，包括特首林鄭月娥！此舉當然嚴重干預中國內政，中國亦隨即宣布反制裁名單，但非常客氣地不包括任何白宮官員。

金融界有CPT要求，每到年底，都臨急抱佛腳，周圍找一些合資格課程。連續數年都參加了證監會的有關防止洗黑錢課程。清楚記得每次講到提防資助恐怖活動部分，講師都提到以美國FBI的恐怖分子名單為標準，榜上大部分都是一些伊朗、中東和朝鮮人士等。當時我已覺得這做法有點荒謬和不妥，香港是中國一部分，怎可以美國反恐名單為依歸。當年中美關係還可以，只可勉強接受。後來出事了，澳門匯業銀行被指為朝鮮客戶洗錢而被封殺，港澳監管機構亦須依從。

高科技行業需高度國際合作

近年美國咄咄逼人，橫蠻地不容許任何人跟伊朗有任何交易，更以此藉口，借加拿大為刀，非法拘捕孟晚舟，事件已擾攘近兩年。後來更在毫無證據下，無理指控華為威脅美國甚至全球安全，企圖全面技術封殺。不單止阻擋美國公司跟華為做生意，最近連台積電都要屈服，最離譜的是連中芯（0981）和其他中國公司，都可能受到影響。美國固然擁有不少IP，但其實其他國家如日本、韓國和中國等都有，高科技本來就是一個需要高度國際合作的行業，只是其他人沒有美國般野蠻而已。

今次金融「制裁」更欺人太甚，把中外金融機構夾在極尷尬位置。金管局和證監暫發出模糊指引，金管局說不需依照美國制裁，但證監說每家機構應按自己準則作決定。據聞，不止外資銀行，連中資銀行，都開始考慮如何執行美國要求的所謂「制裁」！特首及一班官員會否成為全港極少數沒有任何金融帳戶的人？

美制裁中港官員 中外金融機構尷尬

數個人的帳戶，當然影響不了全港以至全國金融系統，似乎已決定了忍辱負重。有聰明朋友指出，即使在韓戰、越戰期間，中國銀行紐約分行都從未關閉，確有道理。忍讓一時無所謂，但這是一個非常響亮的wake-up call！中國應趕緊分散投資在不同貨幣、資產、國際支付系統，推動人民幣國際化，和準備好港元主動脫鈎的計劃！

近日特朗普動作多多，無非因選情告急。拜登不止在全國民調中領先6%至10%，在最重要的搖擺州份包括密歇根、賓夕法尼亞和亞利桑那等，都稍佔優勢，但時間尚早。拜登剛宣布賀錦麗（Kamala Harris）作副總統人選，是個保守穩陣、中間溫和的大路配搭。她雖沒有前總統奧巴馬妻子米歇爾（Michelle Obama）的號召力，但仍是個不錯選擇，有助吸引女性和少數族裔人士。但部分較左人士對她檢察官紀錄過嚴不滿，但應不至於改投特朗普。周三拜登正式介紹賀錦麗出台，表現非常「Presidential」，遠超副總統風範。兩位演說中隻字未提到中國。下周他們正式提名演說將較詳細講述外交政策，肯定不會對中國示弱，但有多強硬就要再看。

拜登對中國態度多強硬仍待觀察

今次美國總統大選有4個重要議題。首要的仍是疫情，特朗普責無旁貸，無能、無知、無計劃和無方向的政策，已導致近17萬國民死亡，超過第一次世界大戰傷亡，且仍未停止，平均每天死亡人數仍超過1000！到選舉時，死亡人數或將已接近25萬！

COVID死者親友的數目肯定超過100萬，還未把重病者計算在內。看過一個訪問，一些上次投票支持特朗普的人，正因有家人病逝，就決定改投拜登。此外，本來長者是特朗普主要票倉之一，但COVID影響最大的正是長者，所以支持有所動搖。再者拜登年紀比特朗普更大，所以更受長者歡迎也不為奇！

特朗普唯一推卸責任方法當然是不停自相矛盾，醜陋地改變初時讚揚中國處理疫情透明度高說法，反指摘中國本可完全防止病毒逃離武漢，科學上根本不成立。中國以破紀錄速度，在發現新病毒不到一個月內，已對全球公布整個基因排列，讓所有科學家共同研究病毒性質和治療方法！中國亦寧被全球指摘，果斷決定封閉整個武漢和湖北，盡最大努力阻慢擴散，為全球爭取寶貴時間。只怪特朗普亳無警覺性，更不關心人命，才搞到今日田地！

美國人較愚昧，不肯定有多少人因特朗普不停以充滿種族仇恨聲調大叫「Chinavirus」，而真的饒恕他，贊同他毫無責任。希望美國人不是真的蠢到此地步！近日很多有關疫苗新聞，俄羅斯宣布已成功登記全球第一種COVID疫苗！美國專家當然不願相信，唯有自己加倍努力。據報道，特朗普又再危險干預FDA科研運作，給壓力在大選前批准疫苗使用！這種政治干預是極差先例，又再次自毁長城。

賀錦麗執法履歷極嚴 不易被抹黑

第二件重要的事是BLM引發出的社會動亂。從一開始看到他們模仿香港暴亂裝備和組織手法，已知道美國動亂也必將是一場持久戰。果然到了今天，波特蘭、芝加哥和紐約等城市，仍有不少警民衝突。另外，因實體經濟的崩潰，犯罪率包括槍擊案也在飈升。

特朗普派遣「聯邦秘密警察」，到各州城市擄走示威者，是故意火上加油，企圖迫示威者變得更暴力，希望吸引到中間溫和派支持。他更運用暗藏種族主義的卑鄙「dog whistling」伎倆，恐嚇suburban白人居民，如選上拜登，將引進「低收入」家庭（黑人代名詞）到這些小鎮，必帶來罪惡和拉低房價！但賀錦麗有極強嚴厲執法履歷，不容易被抹黑。

第三個議題是經濟。失業率雖已在下跌，但仍超過10%，經濟嚴重衰退，數以千萬計中小企面臨倒閉！但同時美股在無限QE和只有數家科技龍頭推動下，表現非常強勁，連標指都幾乎創新高。實體經濟與華爾街，形成一個極強烈、極矛盾和極諷刺的對比！理論上這落差應令到普通老百姓更憤怒，但股市是最簡單，最經常被人誤會為代表經濟的「寒暑表」，表現好一定對現任總統有幫助。

股市表現好 一定對現任總統有幫助

第四個議題是中國，但我懷疑美國選民是否真的很關心。如果變得重要，完全是因為特朗普抹黑，更誣衊中國應為整個疫情負責。前天他在一個電台訪問中，更無恥恐嚇聽眾，如拜登勝出，中國將「own America」（擁有美國），他們將要學習中文！是壞事？我從未見過拜登或家人說中文，但大家都看過特朗普孫女兒唱中文歌吧。

大選前，大家都要有心理準備特朗普將更針對中國，不止在貿易、科技、意識形態和金融等範疇，連最危險的軍事挑釁都在升溫。據悉，有多艘美國軍艦在南中國海巡邏，更故意每日派出大量偵察機逼近中國領空，隨時擦槍走火。上周美國防部長埃斯珀（Mark Esper）曾跟中方通電話，希望有助減少因誤會而出意外的機會。埃斯珀跟特朗普裂痕愈來愈明顯，傳聞大選後將離職，但可能更早。

除上述四點外，其實今次選舉有一個更重要的議題，就是特朗普本人。他上任前後的所作所為，不少都是明顯犯法的，包括多次妨礙司法公正、賄賂、利益輸送和衝突、懷疑逃稅和訛騙等等。最嚴重的其實是通俄叛國，特朗普跟俄羅斯在金錢上的千絲萬縷已持續超過20年。上任以來，非常成功嚴重損害西方聯盟，並企圖阻礙中國正常發展，雖假稱對俄政策強硬，但就從來不敢批評俄羅斯總統普京半句，俄羅斯成功了！

負責「通俄門」前特別檢察官米勒（Robert Mueller）的調查報告不敢建議即時提控總統，對美國傷害太大，但大家都心知肚明俄羅斯成功干預2016年選舉。據紐約時報報道，今年俄羅斯再次干擾美國大選，支持特朗普連任。假如他連任失敗，法律麻煩或將接踵而來，可參考亞洲各國如何對待眾多下台領袖案例，但都未至於叛國。美國歷史上最有名的賣國賊是獨立戰時的Benedict Arnold，因妒忌其他將領晉升得比他更快，加上英國給予的金錢誘惑而變節。華盛頓發現後大怒下追殺令，但Arnold及時逃走。戰後移居英國，但當然不受重用，終生背上叛國之名，最後鬱鬱而終。

我是一個和平全球主義者，地球已變得太細小、大流行、氣候變化和核武等大問題，都需要跳出狹窄國家主義框框，全人類衷誠合作才能成功應付問題。但很多時叛國者充滿着比國家主義更醜惡的狹窄種族主義，例如美國內戰時的南方。他們會自欺欺人，自以為是為了崇高理想，但不幸只是邪教歪念，亦必同時夾雜某些私人恩怨、嫉妒、貪婪，或有痛腳在他人手中等醜陋原因。

但這個世界，不論是英國，美國，俄羅斯或中國，是沒有人會相信和喜歡叛徒的。叛國者下場都是悲哀的！

（中環資產持有中芯及台積電的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

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