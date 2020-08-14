經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：特首現金出糧 可破美國制裁

【明報專訊】周一，壹傳媒（0282）喪炒，我們一班炒鬼，沒有一個敢動手，一來沒想到會炒到這麼狂，二來我們這些老雀，生怕一買，交易所便勒令停牌，那就喊都無謂了。誰知道這一次交易所居然大開綠燈，容許intra-day大放消息，令人大跌眼鏡。

這也許就是為何這股票在周二繼續暴炒的真正原因﹕皆因到了第二天，大家肯定了不會停牌，因此炒家才放膽入場。看那些黃絲股如彌明百貨（8473）、毛記葵涌（1716）、易還財務（8079）等等，都是在第二天才開始喪炒的。

日前，彭博社報道，連中銀香港（2388）、建設銀行（0939）、招商銀行（3968）等中資銀行，也對林鄭月娥等11名受美國禁制的官員開戶口，抱持審慎態度，其中一家更已拒絕了其開戶口。

沒有用SWIFT 小銀行不怕制裁

查實這些銀行如有美元結算，如果為被禁制人士服務，便有可能被美國禁用SWIFT，那就很難再做國際業務了。這自然是划不來的事。

不過，如果有心解決這個問題，也十分容易。第一招，出現金咪得囉！唔通有人夠膽打劫行政長官？甚至去禮賓府爆格咩！

至於銀行，其實國內有些地方小銀行，完全沒有用SWIFT，只要讓它們在香港開分行，就可以專門服務受禁制的高官，相信在不久的未來，也會有幾百個，再加埋一些散客，絕對夠生意做。還有一些銀行，例如馬清偉家族的大生銀行，已經無做生意好耐，但如果政府開聲，相信馬家不會不賣這個帳吧？

[周顯 投資二三事]

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