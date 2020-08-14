經濟
盧楚仁 金匯商情

投資策略

盧楚仁：多國提取金 非去美元化

【明報專訊】月初有消息指超過15個國家，包括德、荷、澳、意、法、瑞、俄等國，打算從英美兩地運回自己存放在當地的黃金儲備。分析指這些國家的舉動是部署去美元化，及對美元公開投下不信任票，我認為這些分析有點站不住腳，反過來有關分析沒有把這些國家把黃金運回國的真正目的說明出來。

一些國家把黃金運回自己國家，絕對不是一些什麼新鮮事。在金融業幾十年，我久不久就會看到這些消息，大家可google一下，就不難發現過去10年有不同的國家曾經都有把黃金運回國，但當時卻沒有說是什麼去美元化的分析。

疫症摧殘 有需要沽黃金套現周轉

最近我在一個投資講座上分享過一個比喻，老百姓都會把一定數量的金器金飾存放在保險箱，但間中亦會提取出來，這是否對銀行保險箱失去信心？提取金器，可能是需要配戴出席飲宴，或是因為手緊拿去變賣，作資金周轉用途。在新冠病毒摧殘下，各國經濟大多泥足深陷，一些國家已不斷動用外匯儲備來支持國家的匯率及經濟，所以我推斷一些國家眼見金價屢創歷史新高，不排除有需要沽出部分黃金套現之用。

2013年4月，歐債危機已爆發3年多，塞浦路斯政府公開表示可能要沽出黃金儲備套現，來支持千瘡百孔的經濟。受上述負面消息打擊，當時金價從每盎司1600美元暴跌至1180美元，當時期金市場更出現400噸的龐大沽盤，令金價一瀉如注。所以，美元貶值歸美元貶值，去美元化歸去美元化，不能混為一談。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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